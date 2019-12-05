عربيات ودوليات

واشنطن- «كونا»: قضت محكمة في نيويورك بسجن أميركي من أصل لبناني 40 عاما على خلفية ادانته باتهامات تتعلق بممارسة «أنشطة إرهابية سرية» على الأراضي الأميركية. وقال المدعي الاتحادي في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك جيفري بيرمان في بيان إن المحكمة رأت أن «منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله جندت علي كوراني ودربته وأرسلته للتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابية في منطقة نيويورك». وأشار إلى أن الكوراني (35 عاما) قضى «سنوات في إجراء عمليات المراقبة للبنية التحتية الحيوية للمدينة والمباني الفيدرالية والمطارات الدولية». من جانبه قال مساعد المدعي العام جون ديمرز إن «الأدلة أظهرت خلال المحاكمة أن كوراني بحث عن موردين يمكنهم توفير أسلحة لمثل هذه الهجمات وحدد الأشخاص الذين يمكن تجنيدهم أو استهدافهم للعنف وجمع المعلومات حول وأهداف المراقبة المحتملة داخل البلاد». وعلى صعيد متصل قالت وزارة العدل الأميركية إن الحكم بحق الكوراني يتضمن وضعه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد قضاء عقوبة السجن. وقالت الوزارة في بيان إن كوراني المولود في لبنان خضع لتدريبات على الأسلحة برعاية حزب الله في لبنان عام 2000 عندما كان عمره حوالي 16 عاما. وأضافت أنه بعد دخوله الولايات المتحدة بشكل قانوني في عام 2003 حصل كوراني على بكالوريوس العلوم في الهندسة الطبية الحيوية في عام 2009 وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال في عام 2013. وعلى أثر محاكمة استمرت ثمانية أيام أدين كوراني في مايو الماضي بثمانية اتهامات موجهه ضده بينها المشاركة في مؤامرة بهدف حيازة أسلحة لارتكاب جريمة وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبد.

