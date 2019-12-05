عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوما.

وجاء في الرسالة التي وجهها الحلبوسي لصالح «حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المقدمة إلينا بتاريخ 29/11/2019، واستنادا إلى المادة 76 من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما».

وحتى الآن تتولى الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت كتلة «سائرون» الأكبر في البرلمان العراقي، قد أبلغت رئيس الجمهورية، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

في غضون ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس وقوع 9 جرحى بين صفوف القوات الأمنية إثر هجوم بقنبلة يدوية عند حاجز البنك المركزي في العاصمة العراقية، مضيفة أن بين المصابين حالات خطرة. وأوضحت في بيان أن مجهولين ألقوا، قنبلة يدوية استهدفت القوات الأمنية عند حاجز مبنى البنك المركزي العراقي، في شارع الرشيد وسط العاصمة ما أسفر عن إصابة تسعة من العناصر الأمنية بجروح. كما أشارت إلى أن 4 من المصابين بحالة حرجة، مضيفة أنه تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج. يذكر أن مئات المتظاهرين توافدوا منذ الصباح إلى ساحتي التحرير والخلاني في بغداد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وكان وسط بغداد شهد ليل الثلاثاء الأربعاء، مواجهات محدودة، بين الأمن وعدد من المتظاهرين. وعمدت قوات الأمن إلى إلقاء الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب جسر الأحرار ما أدى إلى إصابة 13 شخصا بحالات اختناق.

الى ذلك، قالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية إن رحلات قوافل زيارة العتبات المُقدسة بالعراق قد توقفت إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أيام من مهاجمة قنصليتها في مدينة النجف جنوبي وسط البلاد. وأضافت الوكالة أن الشركة المركزية لمكاتب خدمات الزيارة في إيران أعلنت وقف الرحلات الدينية المُتوجهة إلى العراق عن طريق البر.

وقال بيان للشركة الإيرانية إنه «نظرًا للاعتبارات الأمنية المُعلنة من جانب المسؤولين المعنيين فقد تم حتى إشعار آخر منع خروج الزوار برا «.وبموجب هذه الإجراءات، فإنه تم وقف قوافل الزيارة إلى العراق عبر مؤسسات حكومية مُمثلة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية أو بصورة حرة عبر جميع الحدود البرية.

في حين، أشارت وكالة أنباء فارس إلى أن معبري مهران وشلمجة سيظل العمل جاريًا بهما لصالح العراقيين والإيرانيين الراغبين في زيارة العراق بصورة فردية.

وفي وقت سابق، تعرضت القنصلية الإيرانية في مدينة النجف إلى هجوم من قبل محتجين، وتعرض بعض مبانيها للاحتراق.

