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واشنطن- الوكالات: كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» والإدارة الأميركية عن توافر معلومات استخباراتية جديدة بشأن تهديد إيراني مُحتمل للقوات والمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.وقال مسؤولان في الإدارة الأميركية لشبكة «CNN» الاخبارية «كانت هناك معلومات استخبارية متطابقة في الأسابيع القليلة الماضية»، وأضافا أنه تم جمعها خلال نوفمبر من قبل الجيش والأجهزة الاستخباراتية.

ولم يذكر المسؤولان طبيعة هذه المعلومات لكن في الأسابيع القليلة الماضية كان هناك تحركات لقوات وأسلحة إيرانية يمكن أن تضع مخاوف الولايات المتحدة في محلها فيما يتعلق بهجوم مُحتمل، إذا أمر النظام الإيراني به، حسبما قال المسؤولون.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية «أتوقع أنه إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، فمن المحتمل أن يفعلوا شيئًا غير مسؤول. من الممكن أن يتسببون في أضرار لجيرانهم». وأخبر جمهورًا في البحرين في ذلك الوقت. «لن يكون من المفيد لهم على المدى الطويل أن يختاروا العمل في المجال العسكري. هذه هي الرسالة التي نحاول توصيلها»

وكانت «البنتاغون» قد سمحت بدخول حاملة الطائرات إبراهام لنكولن الى الخليج، وزيارة ميناء في البحرين خلال عطلة عيد الشكر، لكن المسؤولين قالوا إن الاحتياطات المحددة قد اتخذت، بالنظر إلى التهديد، رُغم أنهم لم يذكروا ماهية تلك الاحتياطات. وقالت المتحدثة باسم «البنتاغون» ريبيكا ريبريتش «نواصل مراقبة أنشطة النظام في إيران وعسكرييه ووكلائه عن كثب، ونحن في وضع جيد للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية إذا ما اقتضت الحاجة».

الى ذلك ناقض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تصريحات وزير خارجيته، مايك بومبيو، حول دعم الولايات المتحدة الأميركية للمظاهرات التي اندلعت في إيران مؤخرا، مشيرا إلى أنه لا يدعمها وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في العاصمة البريطانية، لندن. وقال ترامب عند سؤاله حول دعمه للمظاهرات في إيران: «لا أود التعليق على ذلك، لكن الجواب لا»، على حد تعبيره.

وجاء تصريح الرئيس الأميركي ليناقض ما كتبه بومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الأسبوع الماضي، إذ قال حينها «كما قلت للشعب الإيراني منذ سنة ونصف، الولايات المتحدة معكم».

على صعيد متصل قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده قد تمنع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتها النووية، ضمن خطواتها المقبلة لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي. ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن عراقجي أنه «إذا لم تحصل إيران على منافعها من الاتفاق النووي، فجميع الاحتمالات موضوعة على الطاولة لتنفيذ الخطوات التالية من تقليص التزاماتنا النووية»?. وقال عراقجي «وربما تكون الخطوة التالية هي منع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتنا النووية».

