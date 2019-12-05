عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: نفذت القوات الجوية الأميركية غارة جوية شمال غرب سورية، ضد «أهداف إرهابية» وأطلقت صاروخا نادرا يتميز بدقة عالية ومن الممكن إطلاقه من عدة منصات لإصابة أنواع مختلفة من الأهداف.

وقال موقع «وور زون» إن الغارة أسفرت عن مصرع شخصين في حافلة صغيرة على بعد 10 أميال فقط من المجمع الذي قتل فيه أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش». ووفقا للموقع استخدمت القوات الصاروخ النادر «هيلفاير».

ويعد هيلفاير من الصواريخ الدقيقة، ويحتوي على شفرات شبيهة بالسيف تبرز منه بدل الرأس الحربي التقليدي الذي عادة ما تحمله الصواريخ الأخرى. وأضاف موقع وور زون في تقريره أن الأهداف التي استهدفت تهشمت من تأثير السلاح القوي. في غضون ذلك أكدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا أهمية وقف جميع الهجمات ضد المدنيين في سورية بما في ذلك الهجمات في منطقة أدلب.جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي امانويل ماكرونو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات قادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» بالعاصمة لندن.

