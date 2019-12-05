عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن القبض على نائب زعيم تنظيم «داعش» القتيل أبوبكر البغدادي، في محافظة كركوك. ونشرت الخلية بيانا أعلنت فيه أن شرطة الحويجة في محافظة كركوك ألقت القبض على الشخص الملقب بـ«أبي خلدون» داخل إحدى الشقق في المدينة. وأشارت الخلية إلى أن نائب البغدادي كان يحمل أوراقا ثبوتية مزورة باسم «شعلان عبيد»، لافتة إلى أنه كان يشغل سابقا منصب الأمير العسكري بمحافظة صلاح الدين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعلن عن مقتل زعيم «داعش» في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأميركية في محافظة إدلب السورية في 29 أكتوبر الماضي. وأشار ترامب في وقت سابق إلى أن واشنطن تلاحق الرجل الثالث في التنظيم، دون أن يكشف عن هويته، ووصف وضعه آنذاك بـ«الورطة».