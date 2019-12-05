عربيات ودوليات

جاء من قريته سمنود يحمل في قلبه حلم «وفي يده قلم» حملته موهبته التي اكتشفها بالمصادفة إلى بلاط صاحبة الجلالة، ليبدأ مشواره فيها ويقضي عمره بين أحبار وصفحات كبرى جرائدها، أخبار اليوم.. دخلها مراسلاً صغيرا، حتى ترأس تحريرها لاثني عشر عاما كاملة، ثم صار من كبار كتابها.. بدأ عمله الصحافي، حينما كنت طالبًا في الصف الثاني الثانوي، شاهد حادثة قطار، عندما كان في رحلة مدرسية إلى الأقصر وأسوان، فقام بتغطية الحدث وتصويره، وجمع أوراقه وصوره وسافر إلى أخبار اليوم في القاهرة.. لتبدأ مسيرة نحو ستين عامًا، في بلاط صاحبة الجلالة. هو الكاتب الصحافي الكبير، رئيس تحرير جريدة الأخبار سابقًا، والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، جلال دويدار، الذي بدأ حديثه معنا بهذه الواقعة، التي انطلق منها إلى رحاب رحلة البحث عن المتاعب.

? ستون عامًا في بلاط صاحبة الجلالة، بدأتها وأنت طالب في المرحلة الثانوية، من استقبلك وقتها في أخبار اليوم وقد كنت شابًا لا تعرف شيئًا عن المهنة؟

? ذهبت من محطة مصر إلى مبنى أخبار اليوم، مشيًا على الأقدام، قلت لهم في الاستعلامات أريد مقابلة شخص مسؤول، فقابلني يومها مدير التحرير وكان ساهرًا بالجريدة، حكيت له الواقعة فاستدعى رئيس قسم الحوادث وطلب مني أن أقص له ما جرى، فحكيت، وأعطيته الصور التي التقطها للحادث، وفي اليوم التالي فوجئت بالموضوع منشور في الجريدة وعليه اسمي «مراسل أخبار اليوم- جلال دويدار» كنت في غاية السعادة وقتها ولم أصدق نفسي أن حلمي يتحقق، وبدأت أراسل الجرائد وأرسل لهم قصصًا أكتبها فيتم نشرها، وذات مرة حصلت على مكافأة مادية لفوز إحدى قصصي التي أنشرها، وبعد انتهاء المرحلة الثانوية التحقت بكلية الآداب في القاهرة وحضرت لأخبار اليوم وكنت أول صحافي يتم تعيينه وهو طالب، كان ذلك عام 1957 ومنذ هذا اليوم وأنا لم أترك مكاني فيها.

? ما أهم المعارك التي خضتها وهل انتماؤك لصحيفة تمتلكها الدولة فرض قيودًا ما على العمل بها؟

? لقد خضت الكثير من المعارك الصحافية، أذكر منها معركتي مع رجل الأعمال أحمد عز، حيث كان يحتكر سوق الحديد وتسبب في رفع أسعاره بشكل يفوق قدرة المواطن، ورغم أنه كان رجلاً ذا سلطة ومن كبار رجالات الدولة، وأخبار اليوم جريدة تمتلكها الدولة إلا أننا حينما هاجمناه على مدى شهور لم تتدخل السلطة المصرية لوقف هذه الحملة، ولم يصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك أي تعليمات بذلك حتى إنه لم يسألني ولو مرة عما أنشر رغم أننا كنا على تواصل دائم، فالجميع كان يدرك أهمية حرية الصحافة ولم يجرؤ أحد على التصدي لنا طالما أننا نعمل بمهنية حقيقية، ولا نسعى لأي مصالح شخصية. معركة أخرى كانت ضد رجل من رجال الدولة أيضًا، هو المهندس محمد إبراهيم سليمان، وكان وقتها وزيرًا للإسكان، وتصدينا لفساد الوزارة في حملة صحافية كبرى، ولم يأت أي توجيه أو تصدر تعليمات بوقف الحملة عليه، وأرى أن هذا يحسب للنظام الحاكم وقتها حيث لم يتدخل لحماية رجاله.

لقد كان لي العديد من الخبطات والتغطيات الصحافية المهمة، من بينها ثورة عبود في السودان، وانقلاب الحزب القومي في لبنان، وثورة عبد الكريم قاسم في العراق، فقد كنت أول من عرف بثورة العراق قبل أي شخص، لعملي مندوب الأخبار في المطار عرفت بالثورة عن طريق «الإيريا كنترول» الخاص بالطائرات بعدما تم إغلاق مطار بغداد، وكنت أول من أبلغ الرئيس جمال عبدالناصر، كما أنى أول من عرف قرار طلاق الملكة رانيا من الملك حسين ملك الأردن.

? كيف وصلت إليك هذه المعلومة فالأمر شخصي ويخص العائلة المالكة؟

? كنت في مطار القاهرة أنا وزميلي محمد حسنين هيكل، في استقبال الملكة فقد كان صديق لها، وتحدثت إلينا وأثناء الحوار قالت: الموضوع بيني وبين الملك انتهى، فعرفت أن الطلاق حدث.

? على ذكر مبارك، ما هي خطايا الرئيس الأسبق الكبرى؟

? الرئيس مبارك كان حتى عام 2002 منضبطًا، لكنه تخلى طوعًا عن مسؤولياته لنجله الذي جاء بمجموعة من رجاله الذين سيطروا على الأمور، رغم أن الرئيس مبارك كان يمسك بزمام الأمور في كل شيء ولم يترك أمرًا حتى ولو كان صغيراً أو بسيطاً دون أن يعرفه، لكنه ترك زمام الأمور لغيره قبل أحداث يناير بسنوات.

? هل طول مدة الحكم أثرت في أدائه.. أم رغبة أسرته في أن يعد نجله جمال للحكم؟

? رضخ مبارك لضغوط أسرته وزوجته التي رغبت في تأهيل جمال للحكم، وهو ما أطاح بالنظام وبالاستقرار في مصر لسنوات.

? إذن لماذا قلت إن أحداث يناير 2011 أرجعت مصر 50 عاماً للخلف.. هل لسيطرة الإخوان على الحكم أم ما حدث من فوضى بعد ذلك؟

? التغيير والإصلاح كان أمراً مطلوباً، نعم كان هناك فساد، ونعم كان هناك شباب بريء خرج يبحث عن حلمه في وطنه وعن طاقة أمل ولكن ما حدث بعد ذلك من الإخوان وسرقة هذا الحلم من الشباب وما فعلوه بعد ذلك من تخويف للناس والسماح للإرهابيين بدخول البلاد وغيرها من الأحداث حيث تكالب علينا العالم لإسقاط مصر، كل هذا أضر كثيراً بالبلاد.

? ما الموضوع الذي كتبته ثم ندمت عليه؟

? لم أندم على موضوع نشرته أبدًا، لأنني أكتب بحيادية شديدة، وهدفي الوحيد في كل ما كتبت هو الصالح العام ومصلحة الوطن بعيدًا عن أي أهواء شخصية، ولكن للأسف ما يحدث الآن هو أمر مؤسف، فكثير من الصحفيين الآن يبيعون أقلامهم مقابل تحقيق مكاسب ومصالح شخصية بغض النظر عن الصالح العام ومصلحة الوطن.

? وما الموضوع الذي كتبه الأستاذ جلال دويدار بقلبه ومشاعره قبل قلمه وشعر أثناء كتابته أنه حزين ويريد أن يبكي؟

? اختارني الأستاذ مصطفى أمين مندوبًا لجريدة الأخبار في مطار القاهرة، وكنت المراسل الوحيد آنذاك ولم يكن هناك أي جريدة أخرى عينت مراسلين بالمطار، وقتها وقع حادث كبير حين سقطت إحدى الطائرات إلى جوار المطار وذهبت لتغطية الحدث، وحينما شاهدت الجثث وحطام الطائرة، كان المشهد مروعًا، ترك في ذاكرتي الكثير من الأحزان، وشعرت أني لا أستطيع منع نفسي عن البكاء.

? بالمناسبة.. تترأس رابطة كتاب الطيران والسياحة منذ سنوات وترصد عن كثب حركة السياحة في مصر.. ما مشكلة السياحة في مصر؟

? السياحة في مصر ليس لديها مشكلة حقيقية، فآثار مصر وتاريخها وحضارتها كلها عوامل تجذب السياحة دون أي جهد، قيمة مصر في جذب السياحة 80% وأي عوامل مساعدة بعد ذلك نسبتها 20% الأمن والاستقرار رقم واحد لجذب السياحة.

? لكن السياحة لم تعد كما كانت من قبل.. رغم حالة الاستقرار الأمني؟

? المشكلة أن هناك عوامل بشرية رسمية أو عوامل مهنية، فهناك أعداد كبيرة جدًا من أشخاص غير مهنيين دخلوا في مجال السياحة، كما حدث في الوسط الصحافي، «دخلاء أرزقية» لا يدركون طبيعة المهنة وتسببوا في تدهور حالها رغم أننا رقم واحد على مستوى العالم في آثارنا ومناطقنا السياحية إلا أن أسعارنا متدنية جداً عن بقية الدول الأخرى الأقل منا في قيمة مناطقها السياحية، وهذه الأسعار المتدنية لدينا فتحت المجال للسياحة الرخيصة، فالسياحة الغالية لايهمها انخفاض الأسعار، ومن يأتي لنا هم «السياح الغلابة» الذين ينفقون أموالاً بسيطة ويحصلون على أفضل الخدمات، لكن السياحة الغالية ستمنح الكثير من الأموال وتدر دخلاً معقولاً.. وللأسف من دخلوا في المهنة يمشون بنظام «اخطف واجري» وأي شخص معه أموال لايعرف مصدرها يستطيع أن ينشئ شركة سياحة دون وعي يتسبب في خسائر فادحة للبلاد بينما يحصل هو على المكاسب التي يريدها وفي تقديري يجب أن يتم تدريب العاملين بالقطاع الخدمي للسياحة لأنه أمر بالغ الأهمية وينعكس بشكل كبير على عملية الرواج السياحي، كما أن الثقافة الاجتماعية لدينا سيئة جدًا بشكل عام، فالشباب لا يدركون قيمة العمل الجاد، ليست هناك دولة متقدمة في العالم يجلس شبابها على المقاهي بهذا الكم، ولا توجد دولة على مستوى العالم تزدحم شوارعها وطرقاتها هذا الزحام خلال أوقات العمل الرسمية، عادة يكون الزحام وقت ذهاب وخروج الموظفين، لكننا شوارعنا مزدحمة بشكل مستمر ولا فرق بين مواعيد العمل وغيرها، في أوروبا وأميركا تجد الشوارع شبه خالية تمامًا منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصرًا، كل الناس في أعمالهم، هنا نسهر حتى الصباح، والناس «تتسكع» طوال اليوم، وهذه مشكلة كبرى تواجه النظام الحالي.

? وما الحل من وجهة نظرك؟

? نشر ثقافة العمل وقيمته، على الناس أن تدرك أن من لا يعمل لا يأكل، وهذا الفرق بين الرأسمالية والاشتراكية، والحكومة يجب ألا تتحمل كل شيء.. للأسف الشباب لديهم ثقافة المكسب السريع الذي رسخه نجاح بعض الشخصيات الفنية والإعلامية الذين حققوا نجاحًا ماديًا وشهرة واسعة دون جهد حقيقي مبذول ودون قيمة حقيقية لما فعلوه وهذا ضمن الخلل الذي نعانيه، مضافًا إلى هذا ما رسخته ثورة يوليو 1952 التي جعلت الدولة «بابا وماما» وأصبح الاعتماد كاملاً على الدولة، لا يوجد في أي دولة أن تمنح شركة خاسرة الملايين ويحصل عمالها على أرباح.

الدولة تركت القطاع العام دون اهتمام ولا تحديث مما تسبب في خسارتها خسائر فادحة، وأصبح الناس يشترون المنتج المستورد لأنه أصبح الأرخص، وهذا أيضًا الوضع في الصحافة الذي سبب أزمة اقتصادية كبرى في الصحف وتسبب في تدني أجور الصحافيين، صحيفة مثل الأهرام فيها 12 ألف عامل منهم ثمانية آلاف صحافي، وفي أخبار اليوم نحو ستة آلاف صحافي، وندخل الجريدة اليوم لا أحد موجود على عكس ما كان يحدث قديماً، كنا «نبيت» في الجريدة ولا أحد يغادرها لذلك كنا نتابع كل صغيرة وكبيرة وكان هناك إبداع حقيقي في المهنة.

? بعيدًا عن مشكلات المهنة أجمل موقف في حياة الكاتب الصحافي جلال دويدار؟

? يوم أن قام الأستاذ مصطفى أمين بتعييني بمرتب وليس بمكافأة كزملائي، ولم يكن لدي وساطة أو سند، كان هذا أسعد يوم بالنسبة لي.

? هل كانت علاقتك بالأساتذة مصطفى وعلي أمين إنسانية قبل أن تكون مهنية خاصةً أنهما تميزا في العمل الصحافي بالطابع الإنساني؟

? كانا يتعاملان في البداية مع الجميع بالجانب المهني، إلى أن تربطهما علاقة بشخص يشعران بقربه الإنساني منهما ومن ثم يغلب الطابع الإنساني على علاقتهما، وهو ما حدث معي.

? هل تكرر النموذج الإنساني لمدرسة مصطفى وعلي أمين في الوسط الصحافي؟

? لم يتكرر، هذه الرعاية التي كانا يحيطان بهما تلاميذهما لم تتكرر بهذا الشكل، فقد كان هناك بعض السعاة الذين عملوا صحافيين، وأيضاً موظفون استعلامات التحقوا بالمهنة، فتنبه مصطفى وعلي أمين لخطورة الأمر فبادروا باستقطاب خريجي كليات الإعلام وأقسام الصحافة للعمل لديهم وتعيينهم وقاموا برعايتهم، كما قاموا برفع أجور الصحافيين، وتحسين أحوالهم المعيشية والمهنية.

? وما هو أصعب موقف في حياة الأستاذ جلال دويدار؟

? حينما أعلنوا أنهم ألقوا القبض على مصطفى أمين، وأذكر أني كنت في رحلة خارج مصر قبلها، وتبقى في جيبي خمسة عشر دولارًا عندما عدت للقاهرة، ولما علمت بخبر القبض على الأستاذ مصطفى أمين كان همي أن أعطي هذا المبلغ لأي شخص أقابله حتى أتخلص منه خشية أن يتم إلقاء القبض عليّ واتهامي بالتخابر وتقاضي أموال من جهة أجنبية.

? وكيف تجاوزت هذه الأزمة؟

? ظللت أمارس عملي حتى خرج الأستاذان مصطفى وعلي أمين وعادا لممارسة عملهما في الصحافة وكنت واحدًا ممن تم اختيارهم للانضمام لما أطلق عليه «فرقة الصاعقة» وهو الفريق المكون من عشرة شباب من الصحافيين الذين تم اختيارهم للعمل معهم في دار الهلال، لكن جمال عبد الناصر ألغى هذا القرار بعد ذلك وعاد مصطفى أمين وشقيقه إلى أخبار اليوم وعاد كمال رفعت لدار الهلال، وعدت أنا وزملائي إلى أخبار اليوم مرةً أخرى.

? قضيت اثني عشر عامًا رئيسًا لتحرير جريدة أخبار اليوم .. بعد كل هذه السنوات كيف تقبلت قرار إبعادك عن هذا المنصب وأن تتحول إلى كاتب في جريدتك؟

? كنت راضيا بل كنت أسعد الناس لأن أتحول من رئيس تحرير إلى كاتب لأن من اختاروني لذلك هم الشباب الذين قمت بتعيينهم ذات يوم، وهذا هو حال الحياة.

? تم اختيارك شخصية العام سنة 2016 في مسابقة مصطفى وعلي أمين .. ما أثر هذا عليك؟

? شعرت أنه تكريم للانتماء، فمنذ عملت في جريدة أخبار اليوم وأنا لم أكتب حرفًا في مكان آخر، وبعض من تلامذتي تعلموا هذا المعنى النبيل، فعلى سبيل المثال حينما ذهب ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة الحالي للأخبار إلى المصري اليوم منذ أعوام لم يستطع أن يستمر وسرعان ما عاد إلى مكانه الذي ينتمي إليه، وهذا ما نحتاجه من الجيل الجديد، الانتماء.

? وما هي قصة الحب التي عشتها فأثرت في حياتك وكتاباتك واتجاهاتك؟

? أعتقد أن قصة الحب الوحيدة هي زواجي نفسه، وما قبله كانت مشاعر غير حقيقية.

? ما الفرق بين الحب زمان والحب الآن؟

? كان زمان فيه رومانسية أكثر، اليوم من النادر أن نجد الحب الحقيقي، فالأمور أصبحت مادية أكثر، لذلك يتشابه الجيل القديم في مشاعره الرومانسية لأننا تربينا وعشنا جمال هذا الزمن الذي ترك آثاره فينا.

? تشفق على الجيل الحالي أم تعتب عليه؟

? أشفق عليه، الحياة الآن أصعب كثيرًا، وتحتاج لجهاد أكبر للاستمرار فيها، والزمن الذي عشناها كان فيه الكثير من الجمال رغم فقر إمكاناته، لكن الثقافة الحالية للشباب تحتاج إلى تغيير، زمان كنا نشقى ونمشي في الشوارع لمسافات طويلة لإنجاز مهمة ما، ولم يكن لدينا المال للانتقالات، ولا وسائل التواصل الحالية لكننا كنا ندرك قيمة العمل.

? خلال رحلتك في بلاط صاحبة الجلالة التي استمرت لأكثر من ستين عاماً.. ما الذي تمنيت أن تفعله لكنه لم يحدث؟

? أن أكتب مذكراتي، لقد كتبت نحو أربعة كتب لكن هناك الكثير الذي مازال في حاجة لتسجيله وكتابته، فأنا أكتب بعض المقدمات لموضوعات أريد أن أكتبها لكنني لا أكملها رغم أني أحيانًا أكتب خمسة مقالات يوميًا.

? تنبأت بأن الصين ستكون القوى الكبرى التي ستجتاح العالم اقتصاديًا وبالفعل جاء «الغول الصيني» لينتشر في العالم معتمدًا على استثمار ثروته البشرية في إحداث ثورة صناعية وإنتاجية كبرى من خلال المشرعات الصغيرة أما نحن فلدينا في مصر ثروة بشرية كبيرة، كيف يمكننا استثمارها حتى يتعافى الاقتصاد المصري؟

? كان لي حديث مع ليبينغ رئيس الصين، وحديث مع رئيس وزراء الهند، وتحاورنا عن القوى الكبرى القادمة وتنبأت بأن الصين تفرض سطوتها الاقتصادية على العالم، ورغم أن الرئيس الصيني حاول أن يخفف من حجم التوقعات وقال «لن نكون كذلك قبل خمس أو عشر سنوات على الأقل» لكن كانت كل المؤشرات تؤكد ما ذهبت إليه، وهو ما حدث وقتها بالفعل.. مشكلتنا في مصر أن لدينا ثروة بشرية لكن بدون تدريب أو انضباط، لابد أن تبدأ الدولة بالتعليم، وأن تكون لديها القدرة على التوجيه ومعرفة متطلبات سوق العمل وأن تشجع على التصنيع، وأن تتم معالجة الثغرات في قانون الاستثمار على أرض الواقع وألا يكون الأمر صورياً على ورق بينما في الواقع الأمور معقدة.

