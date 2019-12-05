دوليه

واصل مرسيليا سلسلة انتصاراته وفاز على مضيفه أنجيه 2-0 اول من امس في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي ليعزز رصيده في المركز الثاني. وهو الفوز الخامس توالياً للفريق المتوسطي، والتاسع في الموسم الحالي، وقلص به الفارق مع باريس سان جرمان المتصدر موقتا إلى نقطتين بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة وابتعد عن أنجيه بـ7 نقاط. وسجل مورغان سانسون (17) وديمتري باييت (41 من ركلة جزاء) الهدفين. وقفز بوردو إلى المركز الثالث بدلاً من أنجيه بفوزه على نيم بسداسية نظيفة. وفرض النيجيري جوش ماجا نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية (24 و37 و53) واضاف نيكولا دو بروفيل (58)، والبرازيلي أوتافيو (76 و87) الاهداف الاخرى. وأوقف الحكم كليمان توربان المباراة في الدقيقة 11، بعد نزول عشرات مشجعي الفريق المضيف إلى أرض الملعب احتجاجا على رئيس النادي فريديريك لونغيبي، قبل ان يعود ويستأنفها بعد حوالي نصف ساعة. ورفع بوردو رصيده إلى 26 نقطة، فيما تفاقمت مشاكل نيم القابع في المركز التاسع عشر وظل عند 12 نقطة، علماً أنه خاض مباراة أقل بعد تأجيل مباراته مع رين في المرحلة الثانية عشرة.

وأكرم بريست ضيافة ستراسبورغ بالفوز عليه 5-0، محققا اول فوز له منذ 26 أكتوبر الماضي عندما فاز على ضيفه ديجون 2-0 في المرحلة الحادية عشرة. وتعرض أصحاب الأرض في مبارياته الأربع الأخيرة لثلاث خسارات وتعادل. فيما هي الخسارة الثانية لستراسبورغ على التوالي بعدما سقط في المرحلة الماضية أمام ليون 1-2. وسجل الاهداف ألكسندر مندي (21) والإيطالي كريستيان باتوتشيو (45+1 و53 و75) والبديل فيريس انغوما (90+4). ورفع بريست رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر. وفشل ليون في الصعود الى المركز الثالث وبقي ثامنا بخسارته على

ارضه امام ليل الذي ارتقى الى المركز الرابع بهدف وحيد سجله جوناثان ايكوني في الدقيقة 68. وعلى الرغم من عودة هدافه الهولندي ممفيس ديباي بعد غياب دام منذ 5 نوفمبر الماضي ليخوض مباراته الرقم مئة

في صفوفه، تميز ليون بالعقم الهجومي ولم يهدد مرمى منافسه سوى في ما ندر.

