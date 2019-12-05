loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سان جرمان يواجه موناكو مرتين في ثلاثة أيام


قررت رابطة الدوري الفرنسي أول من امس تعيين الخامس عشر من يناير موعدا للمباراة المؤجلة من المرحلة 15 من الدوري المحلي بين موناكو وضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر، ما يعني أنهما سيتواجهان مرتين في غضون ثلاثة أيام. وقررت السلطات المحلية الأحد إرجاء مباراة موناكو وسان جرمان، والتي كانت مقررة في ختام المرحلة الخامسة عشرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، الى موعد لم يحدد. ومع قرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري باقامته في 15 يناير المقبل، سيضطر الفريقان الى مواجهة بعضهما مرتين في غضون أسبوع لأنهما سيلتقيان أيضا في 12 الشهر ضمن المرحلة العشرين. وستكون روزنامة النادي الباريسي حافلة تماما، إذ أنه مدعو لخوض ست مباريات من الآن وحتى 21 ديسمبر الحالي، ثم يبدأ العام الجديد بعد العودة من عطلة الأعياد من حيث أنهى 2019 إذ يبدأ مشواره في مسابقة كأس فرنسا في الخامس أو السادس من يناير. ومن المرجح أن يخوض رجال المدرب الألماني توماس توخل الدور ربع النهائي لكأس الرابطة، في حال فوزهم في 17 الحالي على لومان، في السابع أو الثامن من الشهر المقبل قبل أن يتواجه مرتين مع موناكو في الدوري المحلي ومن بعدهما دور آخر في مسابقة الكأس في 18 أو 19 منه.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة