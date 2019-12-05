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دوليه

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الإصابة تبعد فيراتي


أعلن الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، أول من أمس، أن لاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، سيغيب اعن الفريق بسبب الإصابة. وتعرض فيراتي للإصابة خلال تدريبات فريقه نهاية الأسبوع الماضي خلال التحضير لمباراة موناكو التي تم تأجيلها الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية. وكان فيراتي تعرض لإصابة خلال معسكر منتخبه الوطني بداية نوفمبر الثاني الماضي، فغاب ايضا عن مواجهة ريال مدريد الإسباني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا. وأشار توخيل في مؤتمر صحافي ان الإسباني أندير هيريرا يعاني من اصابة أيضا.


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