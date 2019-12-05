دوليه

ذكر الاتحاد الانكليزي لكرة القدم اول من أمس بان منتخبه الوطني سيواجه النمسا ورومانيا في يونيو المقبل استعدادا لكأس اوروبا 2020. ويحل منتخب «الاسود الثلاثة» ضيفا على النمسا في فيينا في الثاني من يونيو قبل استقبال رومانيا في السابع منه. وكانت قرعة كأس اوروبا التي اجريت السبت في بوخارست اوقعت انكلترا ضمن المجموعة الرابعة الى جانب كرواتيا والجمهورية التشيكية بالاضافة الى منتخب من اربعة هي صربيا، اسرائيل اسكتلندا او النروج سيتأهل بعد مباريات الملحق في مارس المقبل. وكان الاتحاد الانكليزي اعلن في وقت سابق عن خوض منتخبه الوطني مباراة ضد الدانمارك في 31 مارس على ملعب ويمبلي واخرى ضد منتخب لم تحدد هويته قبلها باربعة ايام. وتقام النهائيات القارية من 12 يونيو الى 12 يوليو المقبلين.