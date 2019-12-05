دوليه

أثار كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، الجدل حول رحيله عن صفوف ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري. وقال نافاس، خلال استضافته بالبرنامج الإسباني «إلـ شيرينغيتو»: «علاقتي مع (المدرب) زين الدين زيدان كانت جيدة للغاية، لقد دافع عني كثيرا». وأضاف الحارس الكوستاريكي: «أشكر زيدان على ثقته بي، لكن حدثت أمور لا أعلم سببها هي التي تسببت في رحيلي». وواصل: «لقد ارتكبت أخطاءً، والجماهير دعمتني كثيرًا، وشعرت معهم بحب لن أفرط فيه». وانتقل نافاس إلى سان جرمان، بعقد مدته 3 مواسم، ضمن صفقة تبادلية تضمنت إعارة ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق الباريسي، إلى ريال مدريد، لمدة موسم. ولعب نافاس بقميص ريال 5 مواسم، حيث انضم إليه قادما من ليفانتي، في صيف 2014.