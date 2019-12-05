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نافاس: لا أدري لماذا تركت ريال مدريد؟


أثار كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي، الجدل حول رحيله عن صفوف ريال مدريد، مطلع الموسم الجاري. وقال نافاس، خلال استضافته بالبرنامج الإسباني «إلـ شيرينغيتو»: «علاقتي مع (المدرب) زين الدين زيدان كانت جيدة للغاية، لقد دافع عني كثيرا». وأضاف الحارس الكوستاريكي: «أشكر زيدان على ثقته بي، لكن حدثت أمور لا أعلم سببها هي التي تسببت في رحيلي». وواصل: «لقد ارتكبت أخطاءً، والجماهير دعمتني كثيرًا، وشعرت معهم بحب لن أفرط فيه». وانتقل نافاس إلى سان جرمان، بعقد مدته 3 مواسم، ضمن صفقة تبادلية تضمنت إعارة ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق الباريسي، إلى ريال مدريد، لمدة موسم. ولعب نافاس بقميص ريال 5 مواسم، حيث انضم إليه قادما من ليفانتي، في صيف 2014.


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