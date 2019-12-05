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حقق العربي انتصارا مثيراً على القادسية 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثانية من دوري الكرة الطائرة، التي شهدت ايضا فوز الكويت على الشباب 3-1.

ورفع الابيض رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين في مقدمة الترتيب، يأتي بعده العربي وكاظمة بانتصار، ثم الشباب نقطتين ايضاً من هزيمتين، والقادسية واليرموك نقطة وحيدة من هزيمة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دورين حيث تتأهل الفرق الأربعة الاولى إلى المربع الذهبي الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وجاءت مباراة العربي مع القادسية مثيرة وحماسية بعد أن قدم الأصفر أداء لافتا في الشوطين الاول والثاني اللذين انهاهما لصالحه 27-25 و25-22 بفضل تميز لاعبيه زيد الكاظمي وراشد عنبر وناصر دشتي إلى جانب المحترف التونسي اسماعيل المعلي.

وبدا أن القادسية في طريقه إلى تحقيق انتصار سهل على حساب غريمه الأخضر، إلا أن الأخير قال كلمته في الشوط الثالث بتحقيق انتصار صعب 25-23. ومنح هذا التقدم الحماس للاعبي العربي الذي تألقوا في الشوط الرابع بقيادة القائد عبدالرحمن العتيبي والمعد عبدالناصر العنزي إلى جانب مساندة مبارك عبدالهادي ومحمد السويد، فيما ظهر المحترف البرازيلي جوناس سانتوس بمستوى لافت مكن الأخضر من تعديل النتيجة بالفوز 25-19.

ولجأ الفريقان إلى شوط فاصل سيطرة عليه العربي منذ البداية بتوسيع الفارق إلى ثلاث نقاط 5-2 حيث حافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط 15-11 ليحقق انتصارا مستحقاً منحه أول نقطتين في البطولة. أدار اللقاء الحكمان عبدالأمير أحمد وخالد الحشاش وجاءت قراراتهما موفقة طوال اللقاء. وفي اللقاء الثاني حقق الكويت انتصارا جديداً على حساب الشباب 3-1. وانهى الأبيض الشوط الاول دون صعوبة تذكر 25-14 مستغلا الفارق الفني الكبير بين عناصر الفريقين. ونشط الشباب في الشوط الثاني واستفاد من حالة التراخي التي كان عليها الكويت ليحقق الفوز 25-22. وتمكن الكويت من السيطرة على اللقاء بعدها وحقق الفوز في الشوطين الثالث والرابع 25-12 و25-18 ليواصل سلسلة انتصاراته في جميع البطولات المحلية.

