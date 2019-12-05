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أنهى سائق السيارات علي مخصيد مشاركته في النسخة الثالثة من بطولة الاتحاد الدولي العالمية للدرفت التي أقيمت في حلبة تسوكوبا بالعاصمة اليابانية طوكيو الأسبوع الماضي.

وظهر مخصيد وهو المشارك العربي الوحيد في هذه السباق، بصورة جيدة وخرج من دور الـ 16 بعد منافسة قوية من أبطال العالم في هذه الفئة.

وقال مخصيد الذي بدأ مسيرته في سباقات الدرفتنغ عام 2012 إنه كان يأمل في رفع علم الكويت في هذه البطولة العالمية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات، من خلال احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى لكن قوة المنافسين حرمته من التتويج. وأضاف مخصيد المتوج بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والخليجي أنه استفاد بشكل كبير من هذه المشاركة العالمية التي زادته خبرة، متطلعاً إلى تحقيق مراكز أفضل في المشاركات المقبلة.

وتوجه مخصيد بالشكر إلى النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على الدعم الذي يقدمه لكل رياضيي المحركات، مثمناً في الوقت ذاته دور جميع الرعاة، وقال: «أشكر كل الرعاة الذين يقدمون الدعم لي في مشاركاتي الخارجية، وأؤكد أن هدفي من خلال هذه المشاركات الخارجية هو رفع علم الكويت في المحافل العالمية».

