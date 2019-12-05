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تغلب الجهراء على نظيره الصليبخات بهدفين دون رد حملا توقيع محترفه دينجر في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأول من أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن منافسات الجولة السادسة لحساب المجموعة في بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم. ورفع الجهراء رصيده الى 11 نقطة فيما تجمد رصيد الصليبخات عند نقطتين.

وكان النصر هزم القادسية بهدف طلال العجمي في المباراة التي جمعتهما على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة ذاتها والمجموعة نفسها، ليرتقي رصيد العنابي الى النقطة الحادية عشرة، فيما توقف رصيد الأصفر عند 8 نقاط. وتغلب كاظمة على اليرموك بهدف دون رد سجله دعيج العوفان، ليصل رصيد الفائز للنقطة 11، فيما بقي اليرموك عند رصيده السابق 3 نقاط.

