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حقق الجواد حامد لاسطبل العويض بقيادة ريان المركز الأول في سباق المجموعة 3 على مسافة 2000 متر أول من أمس في اقوى سباقات الخيل على مضمار المغفور له الشيخ أحمد الجابر بنادي فروسية الفروانية.

وفي بقية الأشواط التي تأتي ضمن الاجتماع الخامس فاز الجواد اخو نجله لاسطبل القني بقيادة ناصر القني بكأس الشوط الرابع المخصصة للمجموعة 3 على مسافة 1200 متر، فيما تفوق الجواد متحدث لاسطبل الفرماوي بقيادة محمد الفرماوي بالشوط الثالث المخصص للكلاس 4 على مسافة 1200 متر، وفاز الجواد البندر لاسطبل العويض بقيادة ريان بالشوط الثاني المخصص للكلاس 3 على مسافة 1600 متر، والجواد سهيل لاسطبل العويض بقيادة ريان بالشوط الاول المخصص للكلاس4 على مسافة 2000 متر.

وقدم نائب رئيس مجلس ادارة نادي فروسية الفروانية فهد الجنفاوي الكأس الى أنصار اسطبل العويض وهنأهم بالفوز بثلاثة سباقات في الاجتماع الخامس عن طريق الجياد سهيل والبندر وحامد، واشاد بالسباق القوي الذي استمتع به عشاق رياضة الفروسية، مقدما شكره لأعضاء اللجان العاملة على جهودها من اجل انجاح السباقات.

