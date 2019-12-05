دوليه

تأهل الأهلي إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على بني سويف بثلاثة أهداف لواحد بدور الـ32.سجل ثلاثية الأهلي وليد أزارو (هدفين) وأحمد الشيخ ليتأهل للدور القادم منتظرا الفائز من لقاء إنبي والترسانة.وفي لقاء آخر تأهل إف سي مصر على حساب الجونة بعد التغلب عليه بركلات الترجيح (4-3).المباراة امتدت للأشواط الإضافية لتستمر حتى الدقيقة 120 دون أن يسجل أي فريق ليتم الاحتكام في النهاية إلى ركلات الترجيح.فريق إف سي مصر اصطدم في دور الستة عشر بفريق وادي دجلة في تحدي العبور إلى ربع النهائي.ونجح وادي دجلة في تحقيق فوز كبير في دور الـ32 على فريق بيلا برباعية نظيفة. النقاز: سأعود في يناير قال اللاعب التونسي حمدي النقاز الذي فسخ عقده أخيراً من طرف واحد مع الزمالك المصري أنه سيعود للملاعب عن طريق أحد الأندية في يناير المقبل. وتابع: «مازلت في مصر بسبب دراسة ابنتي وأجلس في منزلي ومعي زوجتي وابنتي ولا يوجد أي مشاكل».وأضاف : «أولا الكل يعلم مدى حبي لجماهير الزمالك وأيضا هم يبادلونني نفس الشعور خلال الفترة التي تواجدت بها في النادي الجميع يحترمني ويقدرني». وعن سبب فسخ العقد قال: «كان لدي 4 أقساط من مستحقاتي لم أحصل عليها وكنت مثل كل اللاعبين أريد الحصول على أموالي ولكن في كل مرة أتحدث مع المسؤولين لا أجد أي رد». وأضاف: «احترمت الجماهير وواصلت التدريب حتى لا يقول أحد أنني متمرد ولعبت كل المباريات دون أي مشكلة وقمت بعد ذلك بتفويض المحامي الخاص بي بالقيام بكل الإجراءات».