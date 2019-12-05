دوليه

أوقعت قرعة بطولة كوبا أميركا 2020 التي تستضيفها الارجنتين وكولومبيا بين 12 يونيو و12 يوليو المقبلين، بطل قارة آسيا منتخب قطر المشارك كضيف بمواجهة صعبة في المنطقة الشمالية التي تضم البرازيل، فيما سيلعب منتخب استراليا الضيف الثاني في المنطقة الجنوبية التي تضم الأرجنتين. ويفتتح منتخب الارجنتين مع نجمه ليونيل ميسي الفائز الاثنين بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته في انجاز تاريخي، مبارياته أمام تشيلي في 12 يونيو المقبل على ملعب «مونيمونتال» في العاصمة بوينس آيريس، بحسب القرعة التي أقيمت أول من أمس في مدينة كارتاجينا الكولومبية.

وتستقبل مدينة بارانكيا الكولومبية الساحلية على البحر الكاريبي المباراة النهائية للنسخة الحالية لاشهر مسابقة قارية في أميركا الجنوبية في 12 يوليو، على أن تتقاسم مبارياتها للمرة الاولى دولتان، حيث تقام في خمس مدن أرجنتينة (بوينس آيريس، كوردوبا، مندوزا، لا بلاتا وسان خوان)، وأربع كولومبية (كالي، بوغوتا، ميديين وبارانكيا). وينظم الدور الاول للنسخة الـ 47 للمرة الاولى وفق نظام منطقتين بدلا من ثلاث مجموعات من أربعة منتخبات كما دأبت العادة، على أن تجمع المنطقة الشمالية بضيافة كولومبيا كلا من البرازيل والاكوادور والبيرو وفنزويلا وقطر، أما المنطقة الجنوبية فتضم الى جانب الدولة المضيفة الارجنتين كلا من الاوروغواي، الباراغواي، تشيلي، بوليفيا واستراليا. ويتأهل أفضل أربعة منتخبات من كل منطقة الى الدور ربع النهائي. وستقام مسابقة كوبا اميركا العام المقبل بخلاف العادة، بعد عام من تنظيم النسخة الاخيرة والتي احرزتها البرازيل الدولة المضيفة بفوزها على بيرو 3-1، وذلك نزولا عند رغبة اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) أن تجري البطولة في نفس العام الذي تنظم خلاله كأس أمم اوروبا بدءا من عام 2020، من اجل تسهيل مسألة التحاق اللاعبين من قارة اميركا الجنوبية والذي يخوضون غمار الدوريات الاوروبية بصفوف منتخباتهم وارضاء للاندية الاوروبية التي تعاني من تحرير لاعبيها لالتزاماتهم الدولية. وستكون النسخة المقبلة الرابعة في خمس سنوات، بعد 2015 ثم النسخة المئوية في الولايات المتحدة في 2016 ثم الأخيرة في البرازيل.

