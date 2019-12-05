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أكد رئيس نادي كاظمة اسعد البنوان ان اخفاق الأزرق في بطولة «خليجي24» هي النتيجة الطبيعية لعمل منظومة اتحاد الكرة الذي يفتقد تماما للتخطيط الاستراتيجي والرؤية الصحيحة والمستقبلية، مضيفا في تصريح صحافي: «يأتي حديثنا هذا ليس كردة فعل عقب النتائج الكارثية في كأس الخليج وانما كان نادي كاظمة مستشرفا لما آلت اليه الأمور الآن وذلك من خلال دعوة كاظمة للاندية لعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة اخطاء ومخالفات الاتحاد في 15 يوليو الماضي والبيان الذي أعقبه، يؤكد ان نادي كاظمة كان على حق من خلال نظرة منطقية مسبقة توقعت مزيدا من التخبطات للاتحاد وبما ستؤول اليه الامور مستقبلا».

واوضح البنوان ان مبادرة نادي كاظمة تأتي من منطلق حرصه على المصلحة العامة، الا أن طلب عقد الاجتماع المذكور اعلاه لم يلق قبولا او استجابة من قبل الاندية وكان الحضور خجولا لم يتعد 7 أندية. وقال: «لقد سجلنا موقفا آنذاك واصدرنا بيانا، محذرين ومنذرين من ان هكذا اتحاد يسير دون رؤية او استراتيجية، ولا يمكن ان ينجح بتاتا سواء على صعيد عمله الاداري او اختيار واعداد المنتخبات الوطنية، وبالفعل حصل ما حذرنا منه وسجلت معظم تلك المنتخبات الاخفاق تلو الاخر، ولعل آخرها تذيل الازرق مجموعته في كأس الخليج، وهنا لا نضع اللوم على اللاعبين، بل على الاتحاد ولجانه، في الوقت الذي نأسف فيه لعدم وقوف أغلبية الاندية آنذاك مع ما ابديناه او حذرنا منه طرحنا».

وتابع: «لقد اثبت مجلس ادارة الاتحاد الحالي بعد عامين من ولايته، انه لا يملك اي قدرات او خططا لادارة مقدراته وكذلك اي رؤية لبناء منتخبات وطنية تكون نواة للمستقبل، والدليل النتائج المخيبة الحالية في جميع منتخبات المراحل السنية وهذه بالدرجة الاولى مسؤولية الاندية التي انتجت هذا المجلس باعتبارها سيدة الجمعية العمومية، ولكنها للاسف لا تمارس واجباتها في الرقابة والمحاسبة».

واعاد البنوان التذكير بأبرز النقاط وتحفظات كاظمة التي وردت في بيان شهر يوليو الماضي والتي تؤكد تحذيرات النادي ونظرته، وافاد: «نحن لا نستهدف اشخاص او اسماء بعينها، بقدر ما نركز على آلية العمل لان اخطاء وتخبطات الاتحاد المذكورة في البيان كانت كثيرة وما يهمنا منها هو تجاهل التأخير في البت بروزنامة المسابقات والاعلان عن عدد المحترفين، التخبط في تحديد الملاعب وتأجيل ونقل المباريات، تردي نتائج المنتخبات الوطنية والخروج من تصفيات أولمبياد طوكيو 2020، عدم احترام بنود لجنة المسابقات، عدم اطلاع الاندية على العديد من القرارات وعدم التعاون معها من خلال اجتماعات تنسيقية وتجاهل المراسلات بهذا الشأن، اضافة الى الارتباك في آلية تشكيل واختيار اللجان العاملة، وجميع ما ذكرناه يؤكد فشل الاتحاد في الادارة والعمل ولا يدل على وجود خطط او استراتيجيات للصالح العام».

وشدد البنوان على ان نادي كاظمة سيظل دائما وابدا حريصا على المصلحة العامة للرياضة وكرة القدم تحديدا، وممارسا لواجباته في الرقابة والمحاسبة، وهو مستعد في اي وقت للتعاون مع باقي الاندية وفق اطر التعاون والتنسيق المسبق في اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، لان الايام الحالية تتطلب تظافر الجهود المخلصة لانتشال رياضتنا من كارثة النتائج السيئة وانعدام التخطيط الى مستقبل أكثر ايجابية وعمل صادق ومخلص.

