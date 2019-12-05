محلية

سأخاطب من ينتقد المنتخب او الاتحاد او الحكومة او مجلس الامة على الوضع الرياضي من خلال نتيجة مباريات بطولة كأس الخليج... فقد وضعوا مباريات هذه البطولة مقياساً لتقدمنا الرياضي او تخلفنا...وهذا الشيء يتكرر منذ الدورة الخامسة عشرة تقريبا... وكالعادة لا من مجيب. فهل تعتقدون من ذكرتهم ببداية المقالة يملكون القرار؟ طبعا: لا؟ فالقرار لدى الجمعية العمومية لاتحاد القدم وبقية الاتحادات الرياضية... فما اختلف فيها هو ان الأشخاص تغيروا وكما يقولون «لكل زمان دولة ورجال»...! وهذا هو الواقع الان فمن يدير الرياضة ليس شرطا ان يكون عضوا في النادي او الاتحاد فالرياضة أصبحت لأصحاب النفوذ: الاداري والمالي والقانوني... أي اننا ندير الرياضة بطريقة «ديموقرامالية».

ما نشاهده ونسمعه في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي over ولا يمكن ان نصغي لهم لان البعض منهم يبحث عن التكسب المادي او الاداري لفئة على اخرى والكلام مكرر طبعا ويأخذ صيغة الحدة والغلط والتشمت والاهانة.... فهذا جزاء من يعمل للرياضة بصدق او برغبة حب او للوصول للمكاسب التي بخلده. ان النقد يجب ان يكون موضوعياً وبالصميم من غير مجاملة وتحديد الاخفاقات باسمها او وصفها صح من غير لوغاريتمات فكاهية كما يحدث كل ليلة مع بعض الضيوف في الحلقات الحوارية التي لا احرص على رؤيتها او الاستماع اليها... لأنها مكررة، مكررة، مكررة.

ولكن رسالتي المباشرة ستكون للاتي:

? اتحاد القدم: اذا ما حدث كان بعلمكم وقراركم اعتقد الاستقالة مستحبة جدا.

? الأخ رئيس الاتحاد: اعتقد يابو تركي اكو كلمة يجب ان تستفيد منها... الراحة بهدوء.

? ابني العزيز بدر المطوع: لا تفقد ما صنعته طوال تاريخك الكروي واحفظ ما تبقى لك من انجازات فأنت جئت بزمن لا يوجد فيه من ينافسك او يساعدك على البقاء أكثر من ذلك.

? الأخ العزيز ثامر عناد: مادام صرحت بأنك تتحمل المسؤولية في خروجنا بهذه الطريقة فكان الأفضل ان يكون معها كلمة «استقالة».

? بقية اللاعبين اعتقد ان أكثر من نصف الفريق يجب ان يفكر بالاعتذار من اللعب مع المنتخب حتى نعطي للشباب الفرصة للعب.... مسج عام

أما هيئة الرياضة فلا حول لها فيما يحدث لأنها تدفع الأموال فقط وتنتظر الأوامر للتعامل مع هذا الوضع من الحكومة... والله من وراء القصد.

