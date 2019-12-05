محلية

كرم اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم نجم الأزرق السابق بشار عبدالله ضمن الحفل التكريمي للاحتفاء بشخصيات كان لها دور بارز واسهام فاعل في اثراء مسيرة دورات كأس الخليج على مدى تاريخها الطويل منذ الانطلاقة الأولى التي شارفت على مضي عامها الخمسين.

وعبر بشار عن سعادته بهذا التكريم، وقال: «التكريم له مكانة خاصة في نفسي خصوصا انه جاء على هامش كأس الخليج التي لها الفضل عليّ من خلال مشاركتي بها كلاعب». وتطرق بشار الى مشاركة الأزرق في «خليجي 24» قائلاً: «في ظل الظروف التي مرت على الكرة الكويتية والقصور بالامكانات ما كان بالامكان أفضل مما كان». وطالب الجميع بالعمل والتعاون من اجل تفادي الاخفاقات ومعالجة الأخطاء، مضيفا ان النتائج الوقتية مجرد اجتهادات شخصية،»وعلينا مضاعفة الجهد من اجل عودة الكرة الكويتية».

وبرز بشار في كأس الخليج الثالثة عشرة التي أقيمت في مسقط وقاد الأزرق الى التتويج بلقبها، كما ازداد تألقاً في النسخة التي تليها في المنامة وتوج بلقبها.

وبدأ الحفل الذي أقيم في فندق «غراند حياة» بالعاصمة القطرية الدوحة باستعراض فيلم لبعض الذكريات الجميلة لدورات كأس الخليج، ثم أعقبه قيام الشيخ رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة بتسليم الجوائز. وشهد الحفل تكريم خمس شخصيات، هم: علي البوعينين من البحرين التي احتضنت دورة الخليج الأولى، ثم حسين سعيد أسطورة الكرة العراقية وهداف أسود الرافدين الأول عبر التاريخ وثالث هدافي بطولات الخليج، ثم تم تكريم المرحوم محمود صوفي الهداف التاريخي للعنابي في تصفيات كأس العالم، بطل كأس الخليج في نسختها الحادية عشرة. كما تم تكريم النجم العماني محمد ربيع (الذي تألق في ملاعب الدوحة وتعملق في ستاد جاسم بن حمد مع نادي السد)، حامل لقب كأس الخليج في نسختها التاسعة عشرة في أراضي السلطنة.

