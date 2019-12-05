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أكد الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة للبطولة ناصر الخاطر فاعلية المساعي الحثيثة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة لتحقق أهدافها حتى الآن، والبطولة على مشارف الدور نصف النهائي.

وقال الخاطر في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالمركز الاعلامي، وبحضور جمع غفير من وسائل الاعلام العربية والعالمية: «أهلا بالجميع بدوحة الجميع» هذا هو شعار بطولة خليجي 24، نرحب بكم في العاصمة القطرية الدوحة، عملنا بجهد كبير لاخراج البطولة بالصورة التي ترونها، الجهود التنظيمية مستمرة وتتطور لتستجيب لكل المتطلبات». وأضاف: «مشاركة منتخبات السعودية والبحرين والامارات في هذه النسخة أعطت البطولة تنافسية عالية، اللعب بمجموعتين خلق نوعًا من التنافس الكبير وأدى الى رفع مستوى البطولة، ولا شك أننا سنشهد نصف نهائي مشوّق بين المنتخبين السعودي والقطري من جهة والعراق والبحرين من جهة أخرى».

وحول مشاركة الاتحاد الدولي لكرة القد (فيفا) في عملية التنظيم أكد الخاطر: «فيفا موجود بقطر بطبيعة الحال لأننا على مشارف اقامة بطولة كأس العالم للأندية ديسمبر الحالي، وبطولة الخليج تقام على أحد الملاعب التي ستحتضن بطولتي كأس العالم للأندية وكأس العالم قطر2022، وجود فيفا لا يقتصر على المراقبة، هم مشاركون في عملية التنظيم، وهنالك فرصة لايجاد لحمة مشتركة بين اللجنة المنظمة وفيفا هنا في قطر». وحول نسبة الرضا عن تنظيم بطولة خليجي 24 قال الخاطر: «بلا الشك أن التعلم لا ينتهي، ويوما بعد آخر، فريق العمل لدينا يكتسب الخبرة، ونرى أن فاعلية التنظيم في كأس الخليج تزيد وتيرتها من مباراة الى أخرى، ويقوم فريق العمل لدينا بتنظيم استفتاء عقب كل مباراة من داخل وخارج الاستاد للاستماع لآراء الجمهور، وذلك يساعدنا على زيادة الكفاءة والتعلم من الأخطاء والأخذ بآراء أهم فئة في البطولة ألا وهم المشجعون».

وأضاف: «هنالك نسبة رضا عالية من مختلف الفئات حول التنظيم، هدفنا في البداية يتمحور حول تنظيم بطولة ناجحة فنيا وتنظيميا وجماهيريا، لن نتوقف عند حد معين، دائما نسعى الى تحقيق الأفضل في مختلف البطولات التي تحتضنها قطر مستقبلا، والتي تعتبر محطات وفرصا لتدريب المنظمين، وزيادة اللحمة بين مختلف الجهات المنظمة التي تشارك في تنظيم الأحداث خصوصا الجهات الأمنية والمواصلات استعدادا للحدث الأكبر قطر 2022».

وأردف: «رأينا في البطولة استخدام المترو بشكل ناجح جدا في مباراة الافتتاح، حيث وصل 9000 مشجع عن طريق المترو، وفي مباراة قطر والامارات وصل 14 ألف مشجع عن طريق المترو لستاد خليفة، هذه أرقام بالنسبة الينا ممتازة جدا، كذلك قام المرور بعمل جبار في تقليل نسبة الازدحام في الطرقات المؤدية للملاعب».

وأكد الخاطر أن التعاون موجود بين دول الجوار والدول العربية لاشراكها في أعمال التنظيم لكأس العالم قطر 2022، وقال: «شارك في خليجي 24 حوالي 1800 متطوع تقريبا، 200 منهم من دول الجوار ودول المنطقة، هذه بحد ذاتها مشاركة مهمة ببطولة كأس الخليج، لدينا عدة برامج ترعاها اللجنة العليا للمشاريع والارث تهدف الى استقطاب كوادر من المنطقة منها برنامج الجيل المبهر وبرنامج تحدي 22، والباب مفتوح للمنظمين من دول الجوار، فريق كأس العالم سيكون كبيرا وسبل التعاون مفتوحة للجميع».

