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أفاد رئيس اللجنة الاعلامية في اتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم علي الصلات اول من امس ان نحو 500 اعلامي حصلوا على بطاقات تصريح لتغطية «خليجي 24». وقال الصلات في تصريح لـ«كونا» ان الاعلاميين المسجلين من جميع انحاء العالم مشيرا الى ان العديد من وسائل الاعلام الاجنبية المختلفة شاركت في تغطية الدورة بحكم اهميتها لدول المنطقة والزخم الاعلامي الذي يصاحبها. واوضح ان دور اللجنة الاعلامية يكمن في تسهيل جميع الامور المتعلقة بالاعلاميين من استخراج البطاقات وتوفير المواصلات وتلبية كل الاحتياجات داخل ارض الملعب. واضاف الصلات ان هناك ثلاثة مراكز اعلامية لتغطية الدورة حيث يوجد المركز الرئيسي في فندق الاعلاميين (ويندام وست بي) والثاني والثالث على الملاعب التي تختضن المباريات في ستاد خليفة الدولي وستاد عبدالله بن خليفة. واشار الى انشاء مركز اعلامي رابع في ستاد الجنوب وذلك بعد قرار اللجنة المنظمة اختيار الستاد (المونديالي) لاستضافة نصف النهائي بين المنتخب القطري ونظيره السعودي.واكد الصلات ان هدف اتحاد كاس الخليج العربي ولجانه العاملة هو اظهار الدورة الى العالم بشكل يبرز اهميتها لشعوب المنطقة مشيرا الى محاولة الاتحاد تحقيق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم من ناحية التغطية الاعلامية. وتشهد «خليجي24» تغطية اعلامية كبيرة من مختلف وسائل الاعلام الخليجية والعالمية لما تملك الدورة من اهمية وحضور جماهيري كثيف.