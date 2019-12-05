دوليه

يشهد الدور نصف النهائي من بطولة «خليجي 24» اليوم مواجهة نارية بين قطر صاحبة الضيافة والسعودية على ستاد الجنوب في الوكرة من جهة، ولقاء ثأريا بين العراق والبحرين في ستاد عبد الله بن خليفة في الدحيل من جهة اخرى.

وتأهلت السعودية كبطلة للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وقطر كوصيفة للمجموعة الاولى برصيد 6 نقاط ايضا، في حين تصدر العراق المجموعة الاولى مع 7 نقاط وجاءت البحرين وصيفة للثانية مع 4 نقاط.

ولا بد من فائز في مباراتي اليوم وفي حال التعادل سيتم تمديد اللقاء لشوطين اضافيين ثم اعتماد الركلات الترجيحية في حال بقاء التعادل سيد الموقف، وسيتم ايضا تطبيق التغيير الرابع في الشوطين الاضافيين.

وتبرز المواجهة بين قطر بطلة اسيا والسعودية الساعية الى احراز لقبها الخليجي الرابع، وستكون ثأرية للثاني الذي خسر امام العنابي 0-2 في كأس اسيا مطلع العام الحالي في طريق الاخير الى احراز اللقب القاري.

اما اللقاء الاخير بين المنتخبين على المستوى الخليجي فكان في الرياض في ديسمبر عام 2014 وتحديدا في المباراة النهائية لخليجي 22 وحقق المنتخب القطري الفوز 2-1 واللقب للمرة الثالثة.

واستهل المنتخبان القطري والسعودي مشوارهما في البطولة بالخسارة، الاول امام نظيره العراقي، والثاني امام الكويت قبل ان يستعيدان توازنهما في الجولتين الثانية والثالثة ويضمنان التأهل الى المربع الذهبي.

يعول مدرب قطر الاسباني فيليكس سانشيز على الثالوث الخطير المكون من الجناحين أكرم عفيف افضل لاعب في آسيا 2019 وحسن الهيدوس ومعهما المعز علي.

في المقابل، يتطلع الأخضر السعودي الى بلوغ النهائي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974 و2009 و2010 و2014، ومن ثم البحث عن اللقب الرابع في تاريخه.

ولم يشارك لاعبا الهلال سالم الدوسري وسلمان الفرج في تدريبات المنتخب السعودي أمس بداعي الاصابة.

ويسعى المنتخب السعودي الى مواصلة تفوقه التاريخي على المنتخب القطري حيث سبق للمنتخبين أن تقابلا 39 مرة في مختلف البطولات والمنافسات الرسمية والمباريات الودية، فاز الأخضر في 17 مباراة، مقابل 7 انتصارات لقطر، فيما فرض التعادل نفسه على 15 مباراة.

وفي المباراة الثانية يسعى العراق الى الثأر لخسارته امام نظيره البحريني في نهائي كأس غرب اسيا الصيف الماضي والفوز عليه وبلوغ النهائي.

ويسعى المنتخب العراقي الى ابعد من ذلك من خلال البحث عن لقب يغيب عن خزائنه منذ عام 1988، في حين لم يحرز البحرين اللقب اطلاقا. ويعرف الفريقان بعضهما بعضاً حيث يلعبان معا في المجموعة الثالثة بالتصفيات المزدوجة والتقيا فيها في 19 نوفمبر الماضي في الاردن وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

العراق برز بشكل جيد في خليجي 24 وحقق الانتصار على قطر والامارات وتعادل بعشرة لاعبين مع اليمن من دون اهداف، في حين تأهل المنتخب البحريني بعد فوزه الكبير على الكويت 4-2 وبفارق الاهداف عن المنتخب العُماني حامل اللقب الذي ودع البطولة.

