دوليه

ذكر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي أن مواجهة قطر في الدور نصف النهائي ستكون صعبة جدا وقوية معبرا عن استعداد فريقه لهذه المباراة.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «نحن سعداء جدا لأننا هنا، نأتي الى عالم الرياضة، ونتمتع بالروح الرياضية ونحن نقوم بعملنا، وآمل أن سيكون ذلك كله في صالح الرياضة في المنطقة».

وعن الضغوط للعب على ستاد الجنوب، أكد: «لا يوجد ضغط محدد، نحن سعداء جدا لكي نلعب في هذا الملعب الرائع الخلاب، ودائما نفضل اللعب أمام عدد كبير من الجماهير حتى نشعر بالحماس، لدينا فريق حماسي وكبير وكذلك قطر». وأضاف: «أنا كنت في كأس آسيا وشاهدت منتخب قطر يلعب في أبوظبي نعرفه جيدا وجودة لاعبيه ومدربه، وفي كرة القدم أنت بحاجة لشيء صلب ومتماسك، ويجب أن نكون مستعدين للمواجهة».

وعن اختلاف أداء الفريق عن المباراة الأولى، أوضح: «أعتقد أننا نحسن من أدائنا منذ بداية البطولة حتى وصلنا الى نصف النهائي وهذا أمر جيد، المباراة الأولى كانت صعبة لعدة ظروف، ضيعنا عدة فرص، المباراة أمام البحرين وعمان كانت مختلفة لأننا اكتسبنا الخبرة، وكان لدينا لاعبون من الهلال، وتعرفون أن الهلال سيكون متواجدا في كأس العالم للأندية، ونعرف ما يمكننا تقديمه وستكون مباراة صعبة على منتخب قطر». وأكد رينار: «قطر تسجل الكثير من الأهداف، يقدمون أداء جيدا خصوصا في عملية نقل الكرة، هم ينجحون ونرى أن الهدافين سريعون، ولكن للفريق نقاط ضعف شأنه شأن كل المنتخبات».

وأضاف: «نحن هنا لسنا لانتقاد الفريق الآخر، في مساء الغد (اليوم) سوف ترون الاستراتيجية والخطة المتبعة وآمل أن نفوز على المنتخب القطري».

وختم: «نجري دائما حديثا خاصا مع اللاعبين قبل كل المباريات، وحين تكون مدربا تفكر في نفسك وتفكر في فريقك، وبعد ذلك تفكر في الفريق الآخر وهذا أمر طبيعي لأنك تلعب ضد فريق بطل، ونحن أيضا نمتلك فريقا قويا ومستعدون لذلك».

