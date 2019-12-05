دوليه

أبدى السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب منتخب العراق رضاه عن المستويات التي قدمها فريقه في البطولة حتى الآن. وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب البحريني: «لقد أتينا الى هنا مع الكثير من الشباب اليافعين، مباراة الغد (اليوم) لا تختلف عن غيرها، ونحن ننسى النقص العددي بسبب حالة الطرد، وسنقدم ما علينا».

وعن حظوظه في التأهل للنهائي، قال: «لو استمعنا للاعلام والمشجعين لن نقدم ما علينا، علينا أن نكون واقعيين، صحيح أن العراق لم يتجاوز النصف نهائي في البطولات السابقة وهذا أمر قد مضى، اللاعبون مختلفون هنا ولست قلقا من ذلك، المباراة فيها شوطان وركلات ترجيح، سنجهز أنفسنا لذلك وسنتدرب على ذلك، وحددت من ينفذ ركلات الترجيح، سنحاول أن نضغط على منتخب البحرين، ولدينا مشجعون في الملعب وهذا أمر ايجابي».

وأكد مدرب العراق: «فريق البحرين جيد، علينا ألا نقلل من ذلك، هزموا ايران وسجلوا على الكويت 4 أهداف، أنا أحترمهم والأمر سيان بالنسبة للاعبين من المهم أن نركز على ما نقوم به». وختم كاتانيتش: «كما قلت من قبل، كل مباراة تختلف عن غيرها، لا يمكن أن نتوقع ما سيقومون به ولا هم يتوقعون ما سنقومم به، نحن موجودان للفوز بالمباراة، واللاعبون يعرفون ما أريده منهم، وخلال 90 دقيقة يجب أن نفكر في تصرفاتنا ونعمل كفريق، ورسالتي الى الحكام أن يقللوا من استخدام تقنية الفار لأنه لم تعد هناك مسؤولية على الحكم بوجوده، فلا بد أن يتخذوا القرارات بأنفسهم لاظهار شخصيتهم، أنا لست ضد الفار ولكنه يفسد نكهة المباراة».

