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دوليه

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سوزا: الفرصة متاحة للفريقين


قال البرتغالي هليو سوزا مدرب منتخب البحرين ان فريقه يتحضر لمباراة قوية مع منتخب العراق. وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نحن نلعب هنا في قطر وسعداء بما نقوم به ونستعد كاستعدادنا لأي مباراة، البحرين والعراق عليهما نفس الضغوط، أعتقد أنهما فريقان جيدان، سوف يلعبان ضد بعضهما وسوف نرى ما سيحققه كل فريق، سنستمتع باللعب، الفرصة متاحة لكلا الفريقين، نتمنى أن نحقق الفوز».
وأوضح سوزا: «لم نصل بعد الى مستوى السعودية وقطر والعراق، الأدوات لدينا مختلفة، اللاعبون نصف محترفين، هؤلاء اللاعبون لابد أن يتمتعوا بقدرة عالية وارادة صلبة لنستطيع مواجهة أي فريق». وعن استعداد المنتخب البحريني، قال: «بعد الاستعداد لمدة شهر كامل وصلنا لنصف النهائي وبامكاننا أن نصل الى ما أبعد من ذلك، ولا ننسى ما حققه كل اللاعبون، سنحاول حين يكون لدينا الكرة أن نهاجم ونضغط على المنتخب العراقي».


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