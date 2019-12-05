دوليه

أكد قائد منتخب العراق علاء عبد الزهرة ان ما يميز الفريق العراقي الروح العالية لدى لاعبيه واللحمة الموجودة بينهم لتخطي مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب البحرين والعبور للنهائي. وأضاف عبدالزهرة: «مباراة الغد (اليوم) مهمة، سنواجه البحرين ونحن في أداء تصاعدي، لدينا هدف واحد وهو المضي قدما حتى النهاية، أمامنا مباراة مهمة سنركز عليها الآن حتى نحقق المطلوب». وختم: «مع اليمن حدثت بعض الظروف أثرت على الفريق، نركز على زرع الابتسامة على شفاه شعبنا، ونحن نطمح أن تكون هذه البطولة مختلفة عن سابقاتها». عبدالواحد: لا توجد ضغوطات توقع البحريني محمد عبدالواحد أن يواجه فريقه صعوبة كبيرة في مواجهة العراق بالدور نصف النهائي. وقال عبدالواحد في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «منتخب العراق منتخب قوي، المباراة لن تكون سهلة وسنحاول تحقيق الفوز». وأضاف: «لا توجد ضغوط علينا وقادرون على التأهل والوصول للمباراة النهائية، منتخب البحرين يضم 23 لاعبا تحت أمرة المدرب وهم جاهزون لتقديم ما عليهم في هذه المباراة».