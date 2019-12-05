أكد قائد منتخب العراق علاء عبد الزهرة ان ما يميز الفريق العراقي الروح العالية لدى لاعبيه واللحمة الموجودة بينهم لتخطي مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب البحرين والعبور للنهائي. وأضاف عبدالزهرة: «مباراة الغد (اليوم) مهمة، سنواجه البحرين ونحن في أداء تصاعدي، لدينا هدف واحد وهو المضي قدما حتى النهاية، أمامنا مباراة مهمة سنركز عليها الآن حتى نحقق المطلوب». وختم: «مع اليمن حدثت بعض الظروف أثرت على الفريق، نركز على زرع الابتسامة على شفاه شعبنا، ونحن نطمح أن تكون هذه البطولة مختلفة عن سابقاتها». عبدالواحد: لا توجد ضغوطات توقع البحريني محمد عبدالواحد أن يواجه فريقه صعوبة كبيرة في مواجهة العراق بالدور نصف النهائي. وقال عبدالواحد في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «منتخب العراق منتخب قوي، المباراة لن تكون سهلة وسنحاول تحقيق الفوز». وأضاف: «لا توجد ضغوط علينا وقادرون على التأهل والوصول للمباراة النهائية، منتخب البحرين يضم 23 لاعبا تحت أمرة المدرب وهم جاهزون لتقديم ما عليهم في هذه المباراة».