دوليه

حذر الاسباني فليكس سانشيز مدرب قطر لاعبيه من أية أخطاء في مواجهة اليوم أمام المنتخب السعودي. وقال سانشيز خلال المؤتمر الصحافي الخاص في المباراة: «أعتقد أن هذه المرحلة من البطولة لا تقبل الأخطاء، ونلعب ضد فريق قوي والجميع يعرف جودته». وأضاف: «ستكون مباراة نصف نهائي، المباراة صعبة بالتأكيد، وسندخلها بأمل كبير، نعرف مستوى الخصم، ونحن واثقون بلاعبينا، ومستعدون لتقديم أداء جيد، وهذه المباريات لا تقبل القسمة على اثنين الخسارة أو الفوز». وعن سؤاله حول أهمية كون العديد من لاعبي المنتخب من نفس النادي، قال: «صحيح أن لدينا الكثير من اللاعبين من نادٍ واحد، نعرف أنفسنا منذ مدة، ونعرف نقاط كل لاعب، وسنستعد بطريقة جيدة للمباراة».

وعن فقدان الفريق لجهود بسام الراوي، قال: «نعرف أنه مصاب وهو بحاجة الى جراحة لذلك أعلنا أنه خارج حسابات المنافسة في هذه البطولة، لكن بقية اللاعبين جاهزون للعب، ولن يدخروا جهدا لخدمة الفريق وسنعمل على أن نبقي التركيز عاليا لكل اللاعبين خلال المباراة». وأضاف: «دائما نفضل أن يكون لدينا كل اللاعبين، وماديبو ليس ضمن قائمة ال 23 لاعبا، الجميع يتذكر اللاعبين الغائبين، ولكننا يجب أن نركز على الموجودين ونحن سعداء بهم». وعن المواجهتين السابقتين أمام السعودية قال سانشيز: «المباراتان السابقتان كانتا مهمتين، لكنهما أصبحتا من الماضي، الوضع تغير الآن، هذه بطولة مختلفة، ستكون مباراة مفتوحة، ومن يفرض قوته سيكون المرشح للفوز».

وأوضح: «بالنسبة للعواطف والمشاعر في المباراة الأخيرة كانت مباراة مهمة، لو فزنا كنا سنتأهل، ولو خسرنا كنا سنخرج، ولكن اللاعبين لم يخيبوا ظن الجماهير، لذلك احتفلوا بهذه الطريقة». وختم: «المباراة بين منتخب قطري وآخر سعودي وليست لها علاقة بجنسية المدربين، نأمل أن نقدم مباراة جيدة ولن ندخر جهدا في ذلك».

