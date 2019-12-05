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أوقف متقاعد ياباني بعدما اتصل 24 ألف مرة خلال عامين برقم خدمة العملاء لشركة الاتصالات التي يتعامل معها، بحجة أنها لم تحترم بنود العقد الموقع بينهما، بحسب الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وقد أوقف هذا الرجل البالغ 71 عاماً رهن التحقيق الأسبوع الماضي بعدما أجرى أكثر من 400 اتصال خلال أسبوع برقم خدمة العملاء في شركة «كاي دي دي أي» للاتصالات، حسبما أوضح ناطق باسم شرطة طوكيو.

وأشار الناطق إلى أن الرجل كان يريد أن يأتي إليه أحد موظفي شركة الاتصالات ليعتذر منه بسبب انتهاك بنود العقد. وهو كان يغلق الخط في أحيان كثيرة بعد طلب الرقم.

وجرى توقيف الرجل بتهمة إعاقة انتظام عمل نشاط تجاري طبيعي، وفق الناطق.

ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه المضايقات الهاتفية استمرت لعامين، مع مجموع بلغ 24 ألف اتصال من أكشاك للاتصال الهاتفي، للتعبير عن انزعاجه وإهانة المتحدثين معه على الهاتف.

