loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اتصل بخدمة العملاء 24 ألف مرة


أوقف متقاعد ياباني بعدما اتصل 24 ألف مرة خلال عامين برقم خدمة العملاء لشركة الاتصالات التي يتعامل معها، بحجة أنها لم تحترم بنود العقد الموقع بينهما، بحسب الشرطة ووسائل إعلام محلية.
وقد أوقف هذا الرجل البالغ 71 عاماً رهن التحقيق الأسبوع الماضي بعدما أجرى أكثر من 400 اتصال خلال أسبوع برقم خدمة العملاء في شركة «كاي دي دي أي» للاتصالات، حسبما أوضح ناطق باسم شرطة طوكيو.
وأشار الناطق إلى أن الرجل كان يريد أن يأتي إليه أحد موظفي شركة الاتصالات ليعتذر منه بسبب انتهاك بنود العقد. وهو كان يغلق الخط في أحيان كثيرة بعد طلب الرقم.
وجرى توقيف الرجل بتهمة إعاقة انتظام عمل نشاط تجاري طبيعي، وفق الناطق.
ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه المضايقات الهاتفية استمرت لعامين، مع مجموع بلغ 24 ألف اتصال من أكشاك للاتصال الهاتفي، للتعبير عن انزعاجه وإهانة المتحدثين معه على الهاتف.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة