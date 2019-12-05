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قدمت «ناسا» نصف مليون دولار لشركة معمارية مقابل إنشاء منزل مستوحى من تكنولوجيا البناء بالمريخ.

ويعد المنزل الذي أطلق عليه اسم «تيرا»، وطبع بالتقنية ثلاثية الأبعاد، صديقاً للبيئة، وقابلاً للتحلل حيوياً، وأكثر متانة وتماسكاً من المنازل العادية، بنسبة 50 %.

ويعود السبب في ذلك لتصميمه الخارجي الذي يحتوي على البوليمر الحيوي، وهي مادة مشتقة من محاصيل زراعية كالذرة وقصب السكر، بالإضافة إلى ألياف البازلت، وهي مادة صخرية موجودة على كوكبي المريخ والأرض.

وبحسب ديفيد مالوت، المدير التنفيذي وكبير المهندسين المعماريين بالشركة «إيه.آي سبيس فاكتوري»، فإن «تيرا» سيكون أول منزل يعاد تدويره في العالم، إذ يمكن إعادة تدوير المواد المستخدمة في بنائه مرات عدة. ووفق الشركة، ستفتح البناية ذات الطابقين والتي تبلغ مساحتها نحو 46 متراً مربعاً، أبوابها للجماهير في مارس المقبل.

