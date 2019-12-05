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توصل العلماء في كلية الجراحين الملكية في أيرلندا إلى أن إرضاع الأطفال حليب الأم، يمكن أن يقلل من تلف القلب الناتج عن الولادة المبكرة.

وقال العلماء، إن حليب الأم يحتوي على نسبة عالية من عوامل النمو، والأنزيمات، والأجسام المضادة، والخلايا الجذعية التي تساعد بشكل مباشر على نمو القلب.

وأشارت الدراسة، التي شاركت فيها جامعة أكسفورد وكلية الطب بجامعة هارفارد، إلى أن الأطفال الذين يولدون قبل الموعد، لديهم قلوب أضعف بسبب حجرات القلب الصغيرة، ولكن إعطاء الخدج حليب الأم، يمكن أن يخفف من المشكلة، وفقاً لنتائج الدراسة، التي نشرتها «دورية بحوث الأطفال».

ويعتقد العلماء أن حليب الأم يمكن أن يساعد في تنظيم الهرمونات وعوامل النمو وتقوية جهاز المناعة لدى الرضع، ما يقلل من الالتهاب. ويزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين الذين ولدوا مبكراً، أكثر من أقرانهم، فضلاً عن مضاعفات صحية طويلة الأجل مثل حجرات القلب الأصغر حجماً، وضغط الدم المرتفع نسبياً وزيادة غير متناسبة في كتلة العضلات في القلب.

وأظهرت فحوصات القلب والأوعية الدموية المفصلة، بما في ذلك صور الرنين المغناطيسي على المشاركين البالغين من العمر ما بين 23 إلى 28 سنة، ممن ولدوا مبكراً، أن حجرات القلب لديهم أصغر من المعتاد، لكن الفرق في الحجم كان أقل وضوحاً في المجموعة التي حصلت على حليب الأم في مرحلة الرضاعة، ما يشير إلى وجود تأثير وقائي محتمل لهيكل القلب.

