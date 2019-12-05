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نجح أطباء في إعادة النبض لقلب ميت، عن طريق ضخ الأكسجين والدم والشحنات الكهربائية فيه بالكامل، في إجراء جديد قد ينقذ حياة الآلاف ممن ينتظرون عمليات زراعة الأعضاء. وتمكن أطباء جراحون في جامعة «ديوك» الأميركية من إعادة تنشيط قلب بعد وفاة المتبرع به، من أجل زراعته في شخص آخر كان يحتاج إليه. واستخدموا تقنية لإعادة الدم إلى القلب المتوقف عن العمل، بحيث عاد إليه النبض مجدداً، وهي عملية تم توثيقها في تسجيل فيديو، قام طبيب من المشاركين في العملية التاريخية لاحقاً بنشره على حسابه في «تويتر»، وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وتمت زراعة القلب بنجاح في جسم المتلقي، فيما يمكن وصفه بأنه انتصار طبي يوحي بأنه سيكون هناك المزيد من العمليات والقلوب المؤهلة لزراعتها لدى المتلقين في المستقبل، لأن الأطباء أصبحوا قادرين على الحفاظ على العضو حياً خارج الجسم.