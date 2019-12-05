الاخيرة

قال خبراء الأحوال الجوية في تقرير صدر الثلاثاء الماضي خلال قمة مناخية في إسبانيا إن من شبه المؤكد أن درجات الحرارة سجلت أعلى الدرجات على الإطلاق خلال العقد الماضي، ما يرسم صورة قاتمة لتلاشي جليد البحار وموجات الحر ذات التبعات المدمرة ومنسوب البحار الآخذ في الارتفاع. وسلط تقييم سنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمناخ الأرض الضوء على المخاطر خلال أسبوعين من المحادثات الرامية لدعم اتفاق باريس للمناخ في عام 2015 لتجنب احتباس حراري كارثي. وقال بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً، في بيان: موجات الحر والفيضانات التي كانت تحدث عادة «مرة في القرن» تتحول إلى أحداث أكثر تكراراً. وأضاف: «عانت دول من الباهاما إلى اليابان إلى موزمبيق من تأثير أعاصير مدارية مدمرة. واجتاحت حرائق الغابات القطب الشمالي وأستراليا». وأشار التقرير أيضا إلى أن ارتفاعات في درجات حرارة البحار، فيما يعرف باسم «موجات الحر البحرية» التي تدمر الحياة تحت سطح الماء، أصبحت أكثر شيوعاً. وقال التقرير إن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي زاد إلى مستوى قياسي هو 407.8 أجزاء في المليون في 2018 وواصل الارتفاع في 2019. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في افتتاح القمة أمس الاثنين من أن تركيزا قدره 400 جزء في المليون كان يعد يوماً نقطة تحول حرجة «لا يمكن تخيلها» طالب يحل لغزاً حير العلماء 100 عام حل التونسي وسيم الذوادي، طالب الدكتوراه في مختبر هندسة الميكانيكا للواجهات اللينة (EMSI) بمدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية، لغزاً حير العلماء منذ 100 عام، حيث اكتشف لماذا تبدو فقاعات الغاز عالقة في أنابيب عمودية ضيقة بدلاً من أن ترتفع. ووفقاً لأبحاثه وملاحظاته، فإنه يتشكل شريط رفيع للغاية من السائل حول الفقاعة، ويمنعها من الارتفاع بحرية، كما توصل إلى أن الفقاعات ليست عالقة على الإطلاق وإنما تتحرك ببطء شديد للغاية. ويمكن للقوانين الأساسية للعلوم تفسير الآلية الكامنة وراء طفو فقاعات الهواء في كوب من الماء بحرية على السطح، ومع ذلك، لا يمكن لقوانين العلوم نفسها تفسير سبب عدم ارتفاع فقاعات الهواء في أنبوب بسماكة بضعة ملليمترات بالطريقة نفسها. ولاحظ الفيزيائيون لأول مرة هذه الظاهرة منذ ما يقارب قرناً من الزمن، لكنهم لم يتمكنوا من الخروج بتفسير، حيث إنه نظرياً يجب ألا تواجه الفقاعات أي مقاومة ما لم يكن السائل في حركة، لذلك يجب ألا تواجه الفقاعة العالقة أي مقاومة.