مال وأعمال

أطلق مركز «ذا كونفرنس بورد الخليج» للبحوث الاقتصادية والتجارية باكورة نشاطاته في مملكة البحرين بندوة نظمت في المنامة بحضور عدد كبير من المسؤولين المهتمين من قطاعات المصارف والاستثمار. واستضاف عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية حفل الاطلاق في مقر المجموعة في البحرين. والقى عدنان يوسف كلمة ترحيبية قال فيها ، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا في حفل إطلاق ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية في البحرين ونحن سعداء وفخورون جدا لاستضافتنا هذا الحفل. وأن مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية هو مركز أبحاث مرموق يتكون من أعضاء بمستويات عالية، ويعكف على تقديم رؤى معمقة وحصيفة حول مختلف جوانب الاقتصاد والصناعة لاستشراف ما ينتظرنا في المستقبل، وهو السؤال الذي دائما نحرص على أن نسأله لأنفسنا والمختصين حولنا. كما يربط المركز كبار المسؤولين التنفيذيين عبر الصناعات والمناطق الجغرافية المتخلفة من أجل تبادل الأفكار والرؤى، ولينشأوا من خلال تراكم خبراتهم أبحاث تستند إلى الحقائق وسياسات تستند إلى إجماع الآراء تساعد القادة على معالجة أهم قضايا الأعمال التي تواجههم». وبداية تحدث هشام الرزوقي، رئيس المجلس الاستشاري للمركز، معبراً عن سعادته بإطلاق نشاطات المركز في البحرين أمام هذه النخبة المهمة من الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي. واستعرض الرزوقي أهداف المركز وأبرز الأنشطة التي يقوم بها والخدمات التي يقدمها للأعضاء، مبيناً أن المركز يهدف إلى تزويد الشركات بالأدوات اللازمة للتأقلم في اقتصاد عالمي متزايد التعقيد والترابط.

وتحدث د. بارت فان أرك، نائب الرئيس التنفيذي وكبير الاقتصاديين في ذا كونفرنس بورد، مبينا أن ذا كونفرنس بورد سعى أخيراً إلى توسيع نطاق وجوده العالمي من خلال إطلاق مركز الخليج لأبحاث الاقتصاد والأعمال في الكويت في نوفمبر 2018. ثم قدم شرحاً وافياً حول أنشطة المركز.

كما استعرض بشكل موجز التقارير السنوية المختلفة التي يعدها المركز، مثل تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2020: منطقة الخليج وتقرير بحث عالمي حول «الإنتاجية والتنويع الاقتصادي» وتقريره الربع سنوي الأول «المؤشرات الاقتصادية التقدمية لدول الخليج الربع الثالث 2019». حيث قدم تعريفاً بكل من هذه التقارير والجوانب التي تعنى بها وتناقشها، وبعض أهم النتائج والتوصيات. يشار إلى أن مركز «ذا كونفرنس بورد الخليج» للبحوث الاقتصادية والتجارية هو مركز بحثي خليجي غير ربحي يتخذ من الكويت مقرا له ويحظى بدعم ورعاية وتشجيع كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد مصارف الكويت. بدأ المركز نشاطه في نوفمبر 2018 بهدف مساعدة أعضائه على تنمية أعمالهم وتطوير العاملين في مؤسساتهم، ساعياً إلى التأثير الإيجابي في البيئة التشغيلية في منطقة الخليج من خلال القيام ببحوث اقتصادية وتجارية كمية، والتفاعل مع دوائر التجارة وصنع القرار في منطقة الخليج والعالم، ونقل المعرفة وتعزيز قدرات استخدام المؤشرات الاقتصادية والتجارية.

