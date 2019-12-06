مال وأعمال

تحدث د. مهدي الجزاف، الرئيس التنفيذي للمركز من الكويت، عن تأسيس المركز في الكويت قبل نحو عام، مشيراً إلى إطلاق المركز عدداً من التقارير والأبحاث المهمة، ومشيدا بالدعم الذي حصل عليه المركز من مؤسسات علمية واقتصادية مهمة، ما ساعد على تسهيل إطلاق أعمال المركز

وشكل علامة على اهتمام هذه المؤسسات بجوانب البحث والتخطيط العلمي للأعمال بما يسهم في تطوير اقتصاد الدولة وأعمال المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية. كما أشار إلى أن المركز يسعى بعد أن ثبت أقدامه في دولة المقر، إلى اطلاق نشاطاته خليجيا بما يخدم التعاون والتكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل مملكة البحرين نقطة انطلاق محورية لمكانتها الاقتصادية المميزة، وسيتبعها دول أخرى يخطط المركز للتواجد فيها قريباً.

