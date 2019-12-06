مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، اتاحة الفرصة بمنتهى السرعة لعملائه الافراد الراغبين في الحصول على تمويل، حيث يتقدم العميل بالطلب من خلال خدمات «بيتك» الالكترونية kfh.Online، بما يوفر عليه الوقت والجهد، ثم يتبع خطوات محددة حتى نهاية الاجراءات، ومن ثم تصله رسالة على هاتفه النقال تفيد باكتمال الخطوات، وبعد ذلك يتولى فريق مختص من «بيتك» التعامل مع الطلب، ويتواصل مع العميل عبر الرسائل النصية التي تفيد بحالة المعاملة وتطورها. وتؤكد الخدمة اهتمام «بيتك» بعملائه وحرصه على توفير أفضل وأسرع الوسائل التقنية للحصول على الخدمة، بسرعة وكفاءة، تلبية لتنامي وتطور الوسائل التقنية واقبال العملاء عليها، كما تتميز بالسهولة والسرعة بتوفير الجهد والوقت المبذول، فمن المكتب او البيت او اي موقع آخر يتواجد فيه العميل يستطيع تقديم طلب تمويل وتعبئة النموذج الالكتروني المعد لذلك من خلال kfh.Online، وبعد استيفاء جميع المتطلبات حسب القواعد والضوابط المعمول بها، سيتم الموافقة على منح التمويل بناء على سياسة «بيتك» الائتمانية، مما يعد تطورا تقنيا مهما في اسلوب تقديم الخدمة وفي سياسة البيع عن بعد، واضافة وسيلة جديدة للخدمة الذاتية امام العملاء، وبذلك تكون الخدمة نقلة نوعية ينفرد بها «بيتك» في مجال التمويل الشخصي والعلاقة مع العملاء، في ظل الحرص على مواكبة التطور التقني الذي اصبح يحظى برضا وقبول المستخدمين، وتعتمد عليه شرائح متنوعة وواسعة من العملاء. وتعتمد الخدمة على ان يقوم العميل بالدخول لموقع «بيتك» kfh.com ومن ثم الخدمات الالكترونية kfh.Online وتسجيل الدخول في الخدمات المصرفية الالكترونية للأفراد، وبعد تسجيل الدخول يختار العميل الخدمات التمويلية، ثم يختار طلب تمويل، ثم يقوم العميل بتعبئة النموذج وتأكيد الطلب والارسال بعد الانتهاء من تعبئة البيانات المطلوبة.