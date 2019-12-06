مال وأعمال

أكد نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة للصناعة الكويتية م. عبدالله السهلي ان الكويت حريصة على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك لاسيما في قطاع الصناعة الذي يشكل رافعة للتنمية المستدامة. وقال السهلي على هامش مشاركته في اعمال الدورة الـ 56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي اختتمت أعمالها بمدينة طنجة المغربية ان التزام الكويت بالعمل العربي المشترك «نابع من ايمان قيادتنا الرشيدة بالتكامل بين الدول العربية». وأشار في هذا السياق الى دعم الكويت لاعمال المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بوصفها احدى مؤسسات العمل العربي المشترك الهادفة الى تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية.

ولفت الى المشاركة الكويتية الوازنة في مختلف هياكل وأنشطة المنظمة فضلا عن رئاستها لمجلسها الوزاري نظرا لأن المنظمة تعكس تطلعات الدول العرببة في تحقيق التنمية الصناعية.وناقش المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في دورته الـ56 والتي انعقدت على مدى يومين عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير قطاع الصناعة في الدول العربية وذلك بحضور وفود الدول الاعضاء من بينها وفد الكويت الذي ترأسه السهلي.

كما اعتمد المجلس مجموعة من القرارات الرامية الى تعزيز التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول العربية والنهوض بالقطاع الصناعي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

