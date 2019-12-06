مال وأعمال

قام البنك الأهلي الكويتي أخيراً برعاية الحفل الترفيهي الذي نظمه قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية في مركز الرعاية التلطيفية في الشويخ والذي أقيم بتاريخ 4 ديسمبر 2019. وقد شهد الحفل د. حسن الدوسري، مدير المركز ود. محمد الصقر، نائب مدير مستشفى الأمراض السارية.

وقد أتاح هذا الحدث الفرصة للمرضى وأسرهم وموظفي المركز للتواصل عن كثب فيما بينهم والاستمتاع بعدد من الأنشطة، بما في ذلك الألعاب والرسم على الوجه والنقش بالحناء ولقاء الشخصيات الكرتونية المفضلة وعروض السحر، هذا إلى جانب توزيع الهدايا على الحضور. وشهد الحفل كذلك مشاركة متطوعين من البنك الأهلي الكويتي لتقديم العون والمساعدة.

ومن الجدير بالذكر أن مهام مركز الرعاية التلطيفية لا تقتصر فقط على تقديم العناية الطبية وحدها. فالمركز متخصص بتقديم خدمات التمريض وإتباع نهج شامل للعناية بالأشخاص الذين هم في المراحل المتقدمة من المرض، حيث يشكل أسلوب العلاج النفسي والاجتماعي للمريض والأسرة جزءًا كبيراً من خدمات الرعاية التي يوفرها المركز.

ويهتم البنك الأهلي الكويتي دائماً بدعم المؤسسات والمبادرات التي تسهم في تعزيز سعادة ورفاه المجتمع عموماً.

