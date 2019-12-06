الجمعة 06 ديسمبر 2019 ,9 ربيع الآخرة 1441
رقم العدد:
3853
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
دفتر أحوال
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
علم ومعرفة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
دفتر أحوال
مال وأعمال
مال وأعمال
اقتصاد مصر
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
الناس
علم ومعرفة
مال وأعمال
شارك
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومى للبورصة
لتصفح ال PDF بصورة افضل اعلي الصفحة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
عبدالستار ناجي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
جلال دويدار: تضخم المؤسسات الحكومية أساس مشاكلنا
الدويش: «الكويت المسرحي» أسهم في تطوير الحراك الفني
ليفربول أضاف إيفرتون إلى قائمة ضحاياه
لبنان: مظاهرات وقطع طرق تستبق الاستشارات
«فكر17» ناقش دور المثقفين في مواجهة التحديات وتأسيس خطاب المستقبل
جواركو: الاقتصاد المصري قوي وواعد
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة