اقتصاد مصر

أشاد رئيس الحلف التعاوني الدولي د. آريل جواركو بتنظيم مصر للمؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني «نحو تعاونيات مستدامة» الذي عقد خلال ديسمبر الحالي، موضحاً أن هذا المؤتمر يعد واحداً من أفضل الفعاليات الخاصة بالإسكان التعاوني على مستوى العالم وسيساعد خلال الفترة المقبلة على زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بالحلف ومصر والتعرف على مشروعات التنمية التي تتم في الدولة المصرية خاصة أن المؤتمر شهد زيارة الوفود المشاركة لمشروعات تنموية كبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وقال في حوار خاص لـ «النهار» إنه حرص خلال المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني على حضور جميع الجلسات الخاصة بالمصريين وممثلي قطاع الإسكان التعاوني وفوجئ بخبراتهم الكبيرة وعرضهم المستفيض والمدروس، موضحاً أن التجربة المصرية الناجحة في مجال الإسكان التعاوني يجب أن تعمم في دول العالم لأنها شملت جميع الفئات في مصر .

وبين أن الحلف التعاوني الدولي هو عبارة عن منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتمول ذاتياً من خلال اشتراكات الأعضاء، وهو الجهة التي تشرف على جميع الهيئات العامة للإسكان التعاوني والتي تتبع وزارات الإسكان في كل دول العالم،مشيراً إلى أن الحلف يمثل أكثر من 1200 مليون تعاوني على مستوى العالم وبه 110 دول أعضاء منهم 310 أعضاء أساسيين بالحلف، وخلال العام المقبل سيصبح عمر الحلف التعاوني الدولي 125 سنة، منوهاً أن الدولة العضو يندرج تحتها جميع الهيئات العامة لتعاونيات البناء والإسكان بها.

وكشف عن أن الحلف التعاوني الدولي يعد الجهة الوحيدة في العالم التي تملك كياناً استشارياً بمنظمة الأمم المتحدة وهو ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

والتي تشمل دول العالم ومنها مصر، موضحاً أن الحلف له ممثل في 4 قارات هي أفريقيا وأوروبا والأميركتان كما أن منصب رئيس الحلف يتم اختياره بالانتخاب من قبل الدول الأعضاء كل 4 سنوات وليس بالتعيين، مبيناً أن الحلف كان له السبق في العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة قبل أن تشرع دول العالم في بدء تنفيذها. وقال آريل جواركو انه تم توقيع عدة اتفاقيات خلال الأشهر الماضية بهدف أن يكون السكن حقاً ملائماً بدون أي قيود أو شروط، منها اتفاقية مع منظمة العمل الدولية تضمن إلزام جميع الحكومات الأعضاء بالأمم المتحدة بإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين الذين يعانون من الفقر والذين يبحثون عن مسكن ملائم وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، مشيراً إلى أن الحلف وقع مؤخراً اتفاقية دولية أخرى مع منظمة الأغذية العالمية «الفاو» تضمن وجود الإنتاج التعاوني الجماعي لكل المزارعين في كل دولة بدلاً من أن يكون الإنتاج الزراعي بشكل فردي وهو من الممكن أن يطبق في المجتمع المصري الذي يضم مجموعة كبيرة من المزارعين.

ونوه جواركو أن الحلف وقع أخيراً مع الأمم المتحدة اتفاقية تشمل «السلام الإيجابي» بهدف منع الدول الأعضاء بالمنظمة من اتخاذ أي إجراءات من شأنها خلق صراعات سواء سياسية أو عرقية وذلك حفاظاً على حقوق المجتمعات بالعالم وهو في النهاية أمر يهدف إلى استقرار العمل التعاوني في مجالات عدة لاسيما تعاونيات الإسكان على مستوى العالم، موضحاً أن تلك الاتفاقية تستهدف أيضا حل الأزمات الناتجة عن الفروق الاجتماعية بدول العالم، موضحاً أن أغلب الأزمات الاقتصادية يكون سببها تحكم بعض رجال الأعمال في رأسمال الاقتصاد وهو ما يجعل حقوق البعض من المواطنين تضيع.

«جهة إشرافية فقط»

وبين أن الحلف الدولي يهدف إلى إيجاد الطرق والآليات لإقناع حكومات جميع الدول والمنظمات العالمية بضرورة إيجاد مأوى للمشردين وتوفير السكن الملائم للجميع باعتباره حقاً مكفولاً لأي مواطن بالعالم،موضحاً أن الحلف لا يقوم بتمويل المشروعات الخاصة بالإسكان التعاوني للدول الأعضاء لأنه ليس دوره فهو جهة إشرافية غير تمويلية، وهو ما يجعل وجود إحصائية خاصة باستثمارات الإسكان التعاوني على مستوى العالم أمراً صعباً خاصة أن تلك المشروعات تمول ذاتياً من خلال الجمعيات التعاونية التابعة للهيئات التعاونية للإسكان بكل دولة. وتابع أن الإسكان التعاوني يستفيد منه فقط أعضاء الجمعيات التعاونية للإسكان وليس المواطنين العاديين، منوهاً أن المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان المصرية تشمل كل المواطنين وليس فئة محددة.

«مصر دولة متقدمة»

وأكد جواركو أن مصر دولة متقدمة على مستوى العالم في مجال الإسكان التعاوني حيث شهدت مصر تنفيذ مشروعات عديدة في المجتمع المصري وذلك بتشييد أكثر من 1.4 مليون وحدة سكنية تابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في مصر بعد عام 2012 وحتى الآن وهو ما أعلنه د.حسام رزق رئيس الهيئة وهو إنجاز حقيقي للدولة المصرية، موضحاً أن مصر في مجال الإسكان بشكل عام شهدت تقدماً ملحوظاً وكبيراً للغاية وتشهد حالياً مشروعات استثمارية ضخمة وبنية تحتية وتكنولوجية جيدة وقوية.

وقال إن مصر تقدمت خلال الأسابيع الماضية بطلب للانضمام رسمياً كعضو في الحلف التعاوني الدولي، موضحاً أنه مع بداية العام المقبل ستكون مصر عضواً بالتحالف وذلك بعد الانتهاء من الأمور المتعلقة بشروط الانضمام والتي يأتي أبرزها توفير السكن الملائم وتهيئة الظروف للعمل التعاوني الإسكاني وهما أمران متوفران في مصر.

«20% تعاونيات في العاصمة الجديدة»

ولفت آريل جواركو إلى أن انضمام مصر للحلف سيساعد الحكومة المصرية على تبادل الخبرات مع كل دول العالم في هذا المجال وتوقيع الاتفاقيات مع دول رائدة في الإسكان التعاوني عالمياً مثل السويد، مشيراً إلى أنه سيبحث مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان أن تشمل جميع المشروعات الخاصة بالإسكان التعاوني تقديم جميع الخدمات التكنولوجية من خلال بنية تحتية قوية وذلك بأسعار مناسبة لإمكانات المواطنين دون كلفة باهظة، مضيفاً أن 20 بالمائة من المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون في يد جمعيات الإسكان التعاوني وليس الشركات الخاصة وهو ما يؤكد قوة هذا النوع من الإسكان في مصر نتيجة الاهتمام الحكومي به، كما أن مشروعات الإسكان التعاوني متواجدة في جميع المحافظات المصرية تقريباً.

وأشاد بمناخ الاستثمار في مصر وبالمؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري أخيراً، موضحاً أن الدولة المصرية تنفذ حزمة مشروعات تنموية وقومية كبيرة وبنية تحتية وتتكلف مبالغ باهظة تضمن حل مشكلات اجتماعية وتوفير فرص عمل وهو ما يتوافق مع الفكر التعاوني، إضافة إلى أن مجال الإسكان في مصر يعد واحداً من أفضل القطاعات التي شهدت نمواً خلال الفترة الماضية بتنفيذ ملايين الوحدات السكنية لمختلف الشرائح، واصفاً الاقتصاد المصري بأنه واعد ومتقدم بالمنطقة.

«مصر تحترم حقوق الإنسان»

وحول الضغط من بعض المنظمات الدولية على مصر في ملف حقوق الإنسان أكد «جواركو» أنه على المستوى العالمي هناك 20 بالمائة من سكان العالم بلا مأوى، قائلاً»لا أرى سبباً يدعو للهجوم الكبير على مصر في ملف حقوق الإنسان من قبل منظمات دولية لأن مصر دولة تعمل على تقديم مأوى مناسب لجميع المواطنين من خلال مشروعات متنوعة وعديدة، وأزمة حقوق الإنسان مشكلة عالمية والحكومة المصرية تبذل جهداً كبيراً لحل المشكلات المتعلقة بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن الأزمات المتعلقة بملف حقوق الإنسان بشكل عام في أي دولة بالعالم تحتاج لأعوام كبيرة حتى تحل.

وقال إن الحلف التعاوني الدولي لايوافق على مبدأ العولمة في المجتمعات سواء في الدول الأعضاء به أو الغير أعضاء، لأنها أدت في حصر الاقتصاد بأيدي شخصيات قليلة جداً وهو أمر يتعارض مع فكر الإسكان التعاوني القائم على العمل الجماعي، وحسب التقارير الدولية فإن 8 أشخاص بالعالم يستحوذون على 50 في المئة من ثروات العالم منهم 3 شركات يستحوذون على التكنولوجيا في العالم.

«اقتصاد الكويت مزدهر»

ودعا دول الخليج وعلى رأسها الكويت إلىالانضمام للحلف التعاوني الدولي لأنه سيساعدهم على تبادل الخبرات وتقديم الحلول والمقترحات لأزمة الإسكان خاصة أن إسكان التعاونيات أصبح متواجداً بغالبية دول العالم، موضحاً أن الاقتصاد بدول الخليج ومنها الكويت في حالة ازدهار واضح خلال الوقت الراهن وتحول من اقتصاد النفط فقط إلى مشروعات متكاملة في مجالات عدة كتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية ومشروعات تنموية أخرى وهو ما جعل العديد من الشركات الأجنبية الكبرى تستثمر في الآونة الأخيرة بدول كثيرة بمنطقة الخليج.

