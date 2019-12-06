اقتصاد مصر

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يعقد اتحاد المصارف العربية، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، بالقاهرة، 8 و9 ديسمبر الحالي، بعنوان

«انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري يحضر المؤتمر العديد من القيادات المصرفية الدولية وعلى رأسها دكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي ومعالي الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والدكتور جوزف طربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومحمد الاتربى نائب رئيس اتحاد المصارف ويناقش المؤتمرالذي يعقد بفندق النيل ريتز كارلتون على مدار يومين الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وكيف يساهم برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال، وانعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي. ويتناول المؤتمر انعكاسات الضغوطات التي تفرضها التشريعات الدولية على العمل المصرفي، وتطبيق التشريعات الدولية، والتعامل مع العقوبات، وتلبية متطلبات المصارف المراسلة، والمصارف بين الالتزام بالتشريعات والاستمرار في عملها التقليدي.

