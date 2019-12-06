اقتصاد مصر

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كشفت م. هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، عن تفاصيل مشاركة الهيئة بفعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «كايرو أي سي تي»، إذ إنها تشارك وتساهم في تنظيم المشاركة الرسمية لجناح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تحت شعار «مصر الرقمية»، الذي يضم مجموعة من المشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة. وأشارت هالة الجوهري إلى أن الهيئة ستقوم خلال فعاليات المعرض بتنظيم عدد من الفعاليات الموجهة للجمهور العام والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا بهدف نقل المعرفة والخبرات من خلال عدد من ورش العمل والجلسات التعريفية عن التكنولوجيات الناشئة، كما ستقوم أيضاً بالإعلان عن عدد من المسابقات والاتفاقيات التي تستهدف دعم وتحفيز الإبداع ورواد الأعمال بالتعاون مع الشركات العالمية. وخلال عرضها لرؤية الهيئة الجديدة، أعلنت هالة الجوهري عن تغيير شعار الهيئة بما يتواكب مع توجهات الهيئة الجديدة والركائز الإستراتيجية، حيث أشارت إلى أن الهيئة ستركز في عملها على فتح وتنمية أسواق جديدة للشركات المحلية، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وتوجيه وتحفيز الإبداع والبحث والتطوير من خلال 5 محاور للعمل وهي «تنمية الصادرات كماً وكيفاً، ودعم منظومة التحول الرقمي، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وأخيراً تهيئة بيئة الأعمال».

