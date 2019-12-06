اقتصاد مصر

أكد د. اشرف العربي رئيس المعهد العربي للتخطيط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل مكوناً أساسياً للإنتاج والدخول، مشيرا إلى أنها تعد محور رئيس في التنمية العربية بشكل عام ولذلك تم إعداد تقرير شمالا عن الدور التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف العربي خلال كلمته في حفل إصدار التقرير الرابع التنمية العربية «المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات العربية دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة» أهم الإشكاليات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات العربية وهي تعدد التعريفات والمفاهيم الخاصة بالمشروعات الصغيرة حيث إن في الدولة الواحدة نجد أكثر من مفهوم لها.