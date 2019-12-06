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انضم الفنان عمرو القاضي، والفنانة فرح يوسف، لمفاجآت فيلم «صندوق الدنيا» وبدأوا تصوير مشاهدهم منذ يومين بأماكن مختلفة بمنطقة وسط البلد، وأكدوا أن العمل مختلف وهناك العديد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

حرص المخرج عماد البهات، منذ بدء تصوير الفيلم على اختيار أماكن التصوير بعدة أماكن متفرقة بوسط البلد ورفض فكرة البلاتوه أو التصوير في ستديو ليضمن مصداقية القصة ولكي يشعر المشاهد أنه يعيش مع الفيلم في أجواء حية. ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص الاجتماعية ويضم عدداً من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع مواقف الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، فرح يوسف ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبدالرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات.

