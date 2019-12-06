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أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش بأن مهرجان الكويت المسرحي أسهم في تطوير الحركة المسرحية والحراك الفني بشكل عام. وأشار الدويش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة التحضيرات لاطلاق اعمال الدورة العشرين لهذا الحدث المسرحي المهم بأن فعاليات المهرجان ستنطلق في الفترة من 10 – 18 ديسمبر الحالي حيث ستتنافس سته عروض على جوائز المهرجان بالاضافة لتكريم كوكبة من أجيال الحركة الفنية .

وفي مستهل حديثه شدد د. الدويش على أهمية الدور الذي يضطلع به مهرجان الكويت المسرحي حيث تنشيط الساحة المسرحية ومنح فرص حقيقية لأجيال الشباب لتحقيق حضورهم وبصمتهم ضمن الرهان الدائم على جيل الشباب، بالإضافة لدعم الحوار الفكري والفني من أجل المساهمة في تطوير الحركة والعرض المسرحي .

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بان الدورة العشرين من عمر المهرجان ستشهد تنافس ستة عروض على جوائز المهرجان وهي : مسرحية «هاديس» لفرقة المسرح الكويتي ومن تأليف واخراج أحمد العوضي . ومسرحية «سهد» لفرقة مسرح الشباب من تأليف محمد الرباح واخراج د. عبدالله العابر . ومسرحية «كوميديا بلا ألوان» لفرقة المسرح العربي من تأليف محمد الرباح وإخراج أحمد الحليل. ومسرحية «البارج» لشركة تياترو من تأليف فلول الفيلكاوي واخراج عبدالعزيز العنزي. ومسرحية «نكون أو لا نكون» لفرقة مسرح الخليج العربي من تأليف بدر محارب وإخراج مشاري المجيبل. ومسرحية «صرخة» لفرقة المسرح الشعبي تأليف اسماعيل عبدالله وكولاج فلول الفيلكاوي واخراج خالد أمين .

وعن المكرمين خلال الدورة الجديدة قال الدويش بان المهرجان سيكرم هذا العام كلاً من حسن القلاف ورمضان علي وأمل عبدالله وعبدالعزيز الهزاع وصالح الغريب وفهد الردة الحارثي وعبدالعزيز المسلم ومحمد العجيمي وهدى حسين . مؤكدا بان تلك العناصر لها الكثير من المساهمات من اجل خدمة الحركة المسرحية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي .

كما أشار الدويش خلال المؤتمر الصحافي الى الورش التي ينظمها المهرجان ومنها ورشة – فن الماكياج والخدع المسرحية وورشة – المنقوشات الجدارية في العرض المسرحي – وستشهد تلك الورش مشاركة عدد كبير من الكوادر الفنية الشابة .

فيما أشاد مدير المهرجان فالح المطيري بثقة الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في منحه الفرصة لإدارة فعاليات الدورة العشرين من عمر هذا المهرجان الذي وصفه بانه حاضنة للإبداع المسرحي الكويتي والمنصة التي حلق من خلالها المسرح والكثير من الكوادر المسرحية الى اآفاق مسرحية أبعد .

وسلط المطيري الضوء على الندوة الفكرية التي قال عنها بانها ستأتي هذا العام على شكل لقاء موسع يشمل الباحثين ومحاور يدير الحوار ويستنبط القضايا والموضوعات المطروحة من خلال البحوث المقدمة. وقال المطيري: الندوة الفكرية لمهرجان الكويت المسرحي في دورته العشرين ستكون من خلال محورين :

- المحور الأول: النقد في المسرح العربي بين الحضور والغياب .

- المحور الثاني: لغة الخطاب في العرض المسرحي.

كما أشار مدير مهرجان الكويت المسرحي الى ان المهرجان وللمرة الأولى سيتم نقل فعالياته على الهواء مباشرة من خلال اليوتيوب وبالتعاون مع موقع الهيئة العربية للمسرح ما سيمنح جميع أهل المسرح في الكويت والعالم العربي لمتابعة جميع فعاليات المهرجان ومن بينها العروض والندوة الفكرية والندوات التطبيقية.

وعن حفل الافتتاح قال فالح المطيري: حفل الافتتاح سيحمل عنوان «المعياد» من تأليف د. نادية القناعي واخراج ميثم بدر ويحكي رحلة المهرجان ومسيرته وكيفية المحافة علية واهم البصمات والإنجازات التي تحققت خلال مسيرة هذا العرس المسرحي المهم .

وضمن المداخلات تحدث عبدالكريم الهاجري من إدارة المسرح بالمجلس الوطني مشددا على أهمية المهرجان ومسيرته والأثر الكبير الذي قام به هذا المهرجان بالذات على صعيد تطوير جميع مفردات العرض المسرحي مما منح المسرح في الكويت قفزات كبرى وانجازات تجاوزت الاطر المحلية الى الفضاءات الخليجية والعربية.

كما أشار مدير المهرجان الى الحضور العالي للمرأة ضمن انشطة وفعاليات المهرجان في الكتابة والممثلة وايضا مهندسة الديكور ومصصمة الأزياء بالاضافة لحضورها ضمن المكرمين وايضا الورش الفنية والندوة الفكرية وهو حضور مستحق لما حققته المرأة على جميع الاصعدة والمجالات ومن بينها المسرح والحركة الفنية والثقافية . وفي ختام المؤتمر الصحافي أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش ان المهرجان ستنطلق عروضه يوم الثلاثاء المقبل العاشر من ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح الدسمة .

