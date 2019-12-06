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يفتتح يوم العاشر من ديسمبر الحالي، مهرجان الكويت المسرحي فى دورته العشرين، تحت رعاية وزير الإعلام وبحضورقيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وأكبر عدد من نجوم الحركة المسرحية محلياً وخليجياً وعربياً.

ورغم علمنا بأن ملامح حفل الافتتاح تكاد تكون قد أنجزت بأدق تفاصليها، الإ أننا نتمنى على اللجنة المنظمة لمهرجان الكويت المسرحي أن تتوقف ولو للحظات أمام تذكر الأسماء التي غادرتنا خلال العام الحالي، خصوصا ان المهرجان يأتي في ديسمبر من كل عام، وهي فرصة لتذكر الذين غادرونا خلال العام.

لقد فقدت الحركة المسرحية في كويتنا الغالية، خلال العام الحالي العديد من الأسماء، ولعل آخرهم الثنائي الراحل «بورزيقة»عبد الرازق خلف، والناقد الباحث د. نادر القنة. وفي مطلع العام فقدنا الراحل عبدالمجيد قاسم «عوعو» وأيضاً حمد ناصر.

ما أحوجنا أن يتذكر أجيال المسرح تلك الأسماء التي أعطت وضحت وخدمت المسرح ومسيرته عبر رحلة عامرة بالبصمات، في هذا المجال أو ذاك.

وما أحوجنا ونحن نحتفل بيوم جديد.. ودورة جديدة أن نتذكر رفاق درب ومسيرة.. حتى لو كانت تلك الوقفة عبر صور ستذكر تلك الأسماء.. وتخلدها.

ليكن الوفاء عنوان رحلتنا إلى المهرجان الجديد في دورته العشرين.

وعلى المحبة نلتقي

