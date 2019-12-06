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يكثف المخرج محمد عبدالرحمن حماقي حاليا ساعات تصوير المشاهد المتبقية لفيلم «أشباح أوروبا» بطولة النجمة هيفاء وهبي في عدة مناطق متفرقة بالقاهرة، قبل التوجه إلى بلغاريا في ديسمبر الحالي، لتصوير المشاهد الخارجية. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من مشاهد العمل بالكامل أواخر الشهر المقبل، ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج والميكساج تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي في موسم إجازة منتصف العام 2020. تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر، وتتلقى هيفاء وهبي وعدد من فريق عمل الفيلم مجموعة من تدريبات الحركة على أيدي متخصصين لتنفيذ تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات باتقان بما يتناسب مع أحداث الفيلم.