علم ومعرفة

اختتمت فعاليّات مؤتمر «فكر17» المنعقد في الظهران بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، بجلسة عامة ثالثة تحت عنوان «المثقّفون العرب ودورهم في تجديد الفكر العربي»، ناقشت التحدّيات التي تواجه ثقافتنا، والمسؤوليّات التي تقع على عاتق المثقّفين العرب في نقد الفكر السائد، وفي التوعية والاستنهاض، وتبنّي ثقافة التطوير والتغيير، من أجل تحرير الفكر من المعوّقات التي تقيّده، ومدّه بالحيوية الخلّاقة.

شارك في الجلسة كلّ من: أمين سرّ اللجنة التنفيذية سابقاً في مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت د. يوسف مكي، والسفير الإماراتي السابق د. يوسف الحسن، والأستاذ في جامعة محمد الخامس د. عبدالسلام بنعبد العالي، فيما أدار الجلسة العضو في المعهد العالي للدكتوراه بالجامعة اللبنانيّة د. أنطوان رشيد سيف.

من جهته، أكّد مدير الجلسة أنّ المثقَّف المبدع في مجال اختصاصه، يجعله يتجاوز اختصاصه وتميّزه في موهبته الشخصية، لرأب الصدع الأخلاقي، والظلم في بيئته ضدّ قوى القمع والتسلّط كافة، متحلّياً بجرأة، وعناد، وتوقّد ذهني للتحليل، ولفضح الانتهاكات الإنسانية علناً، والدفاع عمَّا يعتبره حقّاً عمومياً، وقيمة كبرى مهدّدة أو مستباحة، غير مساوم على استقلاله وحرّيته اللتين يراهما حقّاً.

أمّا د. مكي فأشار في ورقته «المثقّف العربي في مواجهة التحديات» إلى أنّ خطاب المستقبل الثقافي العربي، يجب أن يكون مفتوحاً ومنفتحاً على كلّ الأصوات والألوان، وأن يمثّل الالتزام بمبدأ التعدّدية بكلّ تجلياتها، مع احترام للرأي، والرأي الآخر. وهو خطاب يجب أن يرفض بحزم دعاوى الخصوصيّة الثقافية، والدينية، تلك الدعاوى التي استخدمت على مرّ التاريخ العربي، ولحقب طويلة جداً كذريعة لقمع الحريّات، ومصادرة الرأي الآخر.

واعتبر أنّ الخطاب الجديد المطلوب من المثقّف العربي في هذه المرحلة هو خطاب يتجاوز بوعيه السياسي حدود الجغرافيا، والوحدانية التاريخية، وتدابير الأنظمة ولوائحها البيروقراطية.

وأشار إلى أهمية التنبّه في هذا المجال، بحيث ميّز بين نوعين من الاندماج بهذا العصر الكوني، بين اندماج إيجابي يرفع في وجه الثقافة العربية تحدي الانخراط في الحداثة، والمعاصرة، والإبداع، والمساهمة في مجالات الثقافة والفنون، وإصلاح الأنظمة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية تجاه تحقيق مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان، وبين اندماج سلبي يرفع في وجه الثقافة العربية تحدي الرضوخ للتبعية والتهميش، وإلغاء الذات، والتنازل عن الحقوق، والهوية أمام قوى الهيمنة العالمية الجديدة.

وذكر إنّ ما نأمله باختصار، هو كفاح المثقّف العربي من أجل تدشين نظام عربي تحديثي عصري المنازع والتوجّهات، قادر على مواجهة هيمنة الدول المتقدّمة، في العلم، والتكنولوجيا، والقوة العسكرية. وهو نظام ينبغي أن يجعلنا داخل النظام الكوني الجديد بعيداً عن حواجز الخوف والشك، والارتياب، والشعور بالدونية إزاء تفوّق الآخر ونهجه العدواني.

واعتبر عبد العالي في ورقته «نحو مفهوم جديد للمثقّف» أننا تغذّينا لوقت غير قصير على نظريات متعدّدة عن المثقّف، كنظرية المثقّف الواعي بحركة التاريخ المدافع عن المصالح الطبقية، والمثقّف العضوي، والمثقّف الملتزم، والمثقّف المتكلّم باسم المستضعفين، والمثقّف ضمير التاريخ، والمثقّف المتياسر بالطبع. فماذا لو حاولنا الخروج عن هذه النماذج التقليدية التي تنيط المثقّف بمهمّات «تبشيرية»، تعمل على خدمة أيديولوجيات بعينها، وتكرّس قيماً بذاتها، كي نعيد النظر، لا في الحقائق التي يدافع عنها المثقّفون ويحاولون تكريسها، وإنّما في العلاقة التي يقيمونها مع الحقيقة ذاتها!؟

ولفت إلى أنّ الصراع الثقافي أصبح يدور حول إقرار نظام بعينه لإنتاج الحقيقة. إنّه صراع بين من يحاولون أن يرسّخوا في الأذهان أنّ الحقيقة قيلت منذ غابر الأزمان، وأنّها لا تُغزى غزواً، ولا تُكتسح اكتساحاً، وإنّما تدرك توّاً، فتؤخذ عمّن لهم الحقّ في نقلها، إنه صراع بين هؤلاء، وبين من يسعون إلى أن يبيّنوا أنّ الحقائق ليست «بنت الأدمغة» فحسب، وأنّها ليست طاهرة نقية، وإنّما هي ملطّخة بالزمن، عالقة بالتاريخ، إنها، في الغالب الأعمّ، أخطاء تمّ تصحيحها، فهي لا تتجلّى عند نور أوّل صباح، وإنما تتولّد عن علائق قوة، فتُنتزع انتزاعاً، وتشقّ دروبها عبر توترات.

فيما رأى د. يوسف الحسن أنّ الدور الفاعل للمثقف العربي قد تراجع لعوامل موضوعية وذاتية، من بينها الضعف في الحريات العامة، والطلاق بين التنمية والثقافة، والانتماءات الأيديولوجية، وغياب المشروع الثقافي النهضوي قطرياً وقومياً، فضلاً عن تعثر النظم السياسية العربية وتخدير الحس النقدي.

واشار إلى أنّ الفكر العربي اليوم يواجه أسئلة متجدّدة، ذات علاقة بمعايير الانتظام والعيش المشترك في المجتمع الواحد، وبين المجتمعات الأخرى، وفي صدارة هذه الأسئلة، سؤال إدارة التنوّع والاختلاف في أبعاده المتنوعة، من ثقافية ورؤى فكرية وسياسية ودينية.

وخلص الحسن إلى القول: آن الأوان أن يعيد الفكر العربي تثمين قيمة الدولة الوطنية العربية، وينشغل في تعزيز مقتضياتها في هذا العصر، كدولة قوية وعادلة، وبسلم اجتماعي مستقر، دولة قانون ومواطنة متكافئة، وهوية ثقافية عربية، دولة نافعة لأهلها وللإنسانية، لا عالة ولا فاشلة.

