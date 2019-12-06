علم ومعرفة

شهد اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر «فكر17» المنعقد في الظهران والذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، انعقاد جلسة عامة ثانية وثلاث جلسات متخصّصة فضلاً عن جلسة عرض تقرير عن حلقات النقاش الخاصّة بالشباب.

بدأت الفعاليات بجلسة تحت عنوان «الثورة الصناعية الرابعة»، أدارها الأمين العام السابق للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة مؤكداً أنّ مؤسسة الفكر العربي اختارت هذا الموضوع استكمالاً لمبادراتها الهادفة لتعزيز الفكر العلمي والاستثمار التكنولوجي، ومواكبة التوجّهات العالمية وتحديد المسار العربي وخلق البيئات المحفّزة للشباب العربي.

ثم أشار المدير التنفيذي لمركز الاسكوا للتكنولوجيا في لبنان د. فؤاد مراد إلى أنّ هناك منافسة عالمية شرسة على الذكاء البشري، وليس فقط على الروبوتات الصناعية، مؤكداً أنّ جميع منتجات الثورة الصناعية الرابعة مجبرة في التعامل مع العقل البشري، لمعرفة قوة المنتجات والخدمات، والإمكانية في استخدامها. واعتبر أنّ التلاقي بين الاختصاصات إجباري، والعمل التكاملي بين العالم العربي إجباري، حيث إن تحديات الثورة الصناعية الرابعة وخاصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في عالمنا العربي بحاجة إلى عمل إقليمي.

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليون للذكاء الاصطناعي في المملكة الأردنية سامر عبيدات فعرف الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة الأنظمة الذكية على استخدام البيانات والتنبؤ بالمستقبل، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يضيف ذلك 15.7 ترليون دولار على اقتصاد العالم، وفي الشرق الأوسط متوقع أن يضيف 320 مليار دولار على اقتصاد المنطقة.

من جانبها رأت رئيسة المنتدى الوطني عن الثورة الصناعية الرابعة في فلسطين د. ميسون إبراهيم أن الثورة الصناعية ستوفّر أسواقاً جديدة ممّا سيدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو الأمام، ويؤدي إلى تغيير النظام التعليمي لمواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلي، وتوفير فرص عمل جديدة على الرغم من التخوّف من اندثار العديد من الوظائف، وتقليل تكاليف التجارة والنقل والاتصالات ورفع مستوى الإنتاجية، وزيادة الدعم لأصحاب الأفكار الإبداعية لإنشاء شركاتهم الخاصة، وإيجاد بدائل خضراء للطاقة ما سيسهم في الحفاظ على البيئة والتقليل من مشاكل التغيّر المناخي، وتغيير نحو الأفضل في عالم الزراعة وعالم الصناعات الغذائية ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

فيما أشار مدير البحث والتطوير والصناعة في الوكالة المغربية للطاقة المستدامة م. هشام بوزكري إلى أنّ الثورة الصناعية الرابعة تختلف عن الثورات السابقة، حيث إنها ثورة معلومات تحمل في داخلها إعادة ترتيب الأدوار والمساهمات، فقد كنا مستهلكين للثورات السابقة، لكننا اليوم نستطيع أن نكون مساهمين في هذا التغيير، وهذا ما فعلته المملكة العربية السعودية من خلال تكوين مجتمع مبني على الاقتصاد المعرفي، بينما نجد بأن في المغرب مئات المهندسين يسافرون لدول العالم ليكونوا ذخيرة في بناء مجتمعات أخرى.

وشاركت في الجلسة أيضاً رئيسة وحدة أبحاث العوز الصناعي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض د. مها المزيني التي رأت أنّ الثورة الصناعية الرابعة تمثّل الأمل للعديد من الدول والشعوب لتحسين المستوى المعيشي للأفراد ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية وحماية البيئة وتحقيق المساواة الاجتماعية بين الجنسين وتعزيز فرص العمل للمرأة والشباب ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنافسية.

الجلسات المتخصصة

كذلك عُقدت ثلاث جلسات متخصّصة، تناولت الأفكار الاقتصادية التقليدية في ضوء التجارب التنموية الناهضة، وتوقّفت عند الأدوات الجديدة في كيفية معالجة مشاكل التنمية المستدامة، فضلاً عن الدور البالغ الأهمّية للمجتمع الأهلي في تجديد الفكر العربي.

انطلقت الجلسة الأولى تحت عنوان «نحو مفهوم جديد للتنمية» قدّم خلالها أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى سابقاً د. ماجد عبدالله المنيف ورقة بحث بعنوان «منهج التنمية في رؤية المملكة 2030»، أكّد فيها عودة الحياة إلى الفكر التنموي بعد نحو أربعة عقود من الجمود، وتسيّد فكر اقتصادي يُقصي المؤثّرات الاجتماعية والسياسية والبيئية عن التنمية، ويعلي من آليات السوق. وشدّد على الحاجة إلى إعادة النظر في منهج التنمية في الدول العربية النفطيّة، مشيراً إلى أنّ برنامج الإصلاح الحالي منذ بدايتة هو أكثر عمقاً وشمولية وأبعد تأثيراً من الخطط السابقة.

من جهته أوضح الأمين العام لمنظّمة الأقطار العربية المُصدّرة للبترول (أوبك) عباس علي النقي، أنّ نظام الطاقة العالمي يعتمد، في الوقت الحاضر بشكل أساسي على الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم)، وعلى مرّ السنوات الأخيرة المنقضية، شهدت إمدادات الطاقة المختلفة نمواً ملحوظاً في الحجم، حيث تمّ استغلال مصادر جديدة للطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجدّدة، ما أدّى إلى حدوث تطوّر سريع في مزيج الطاقة وأضحى أكثر تنوعاً.

الاقتصاد الرقمي

بعد ذلك بدأت جلسة «الاقتصاد الرقمي» التي شارك فيها مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية د. علي محمد الخوري، وكبير الاستشاريين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. هشام بن عبّاس، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عثمان سلطان، وشارك عبر (السكايب) الأستاذ في كلية الحاسبات وتقنية المعلومات في جامعة الملك عبد العزيز د. عدنان مصطفى البار، وأدار الجلسة رئيس مجلس إدارة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الكاتب جمال غيطاس.

من جانبه، أشار الخوري إلى أنّ المعرفة والبحث العلمي والتعليم، فضلاً عن امتلاك المهارات البشرية ذات التخصّصات المعرفية الدقيقة، تُعدّ عناصر حيوية، واستراتيجية لا يمكن للمنظومات التنموية أن تكتمل من دونها. ولفت إلى أنّ الدول العربية تعاني من نزيفٍ حادّ في هذا المضمار ما بين هجرة العقول، وضعف العملية التعليمية.

هيئات المجتمع المدني

الجلسة المتخصّصة الأخيرة حملت عنوان «أيّ دور لهيئات المجتمع الأهلي في تجديد الفكر العربي؟» أدارها الرئيس التنفيذي لدار الحياة للنشر والتوزيع إبراهيم العلوي، فيما شارك نائب رئيس جامعة اللاعنف (أونور) د. عبدالحسين شعبان بورقة بحثية حول المجتمع الأهلي، الذي يختلف عن المجتمع المدني، الطوعي والذي لا يريد العاملون فيه الوصول إلى السلطة، كما أنّه لا يلجأ للعنف ويعمل تحت سقف القانون ولا يعارض الأنظمة السائدة، وإن احتاجت إلى تعديل أو تطوير.

وتحدّثت المديرة والمنتجة للبرامج هند طويصات عن مشاركة الشباب في هيئات المجتمع، وكيفية تعريفهم على حقوقهم، فالكثير من شباب المغرب يتنازل عن حقّه الدراسي مقابل الدراسة المنزلية أو التعلّم من الفضاء الإلكتروني، و مع الجهود المبذولة من هيئات المجتمع المدني التي ارتفع عددها إلى 150 ألف منظّمة بحلول عام 2019، انخفضت نسبة البطالة إلى 9 في المئة مقارنة بـ 16 في المئة، وكي تنجح جهود الهيئات، على الحكومات أن تركّز على قدرات الشباب وأن تساعدهم في صياغة أفكارهم على المستوى الذي تطمح إليه.

الحلقات الخاصة

تضمن اليوم الثالث جلسة أخيرة خصّصت لعرض تقرير عن حلقات النقاش الخاصّة بالشباب حضرها صاحب السموّ الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي، وتحدث فيها المنسق الدولي العام والمسؤول عن شبكة تثقيف الأقران الشباب الدولية أنمار خالد الذي دعا إلى إنشاء مجلس الشباب العربي للتعليم الإثرائي، بمشاركة أرامكو السعودية ومؤسسّة الفكر العربي، وتتكون عضويته وإدارته من شباب الوطن العربي للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الإبداعية.

فيما طالبت السفيرة في مؤسسة الفكر العربي ناريمان دخيل بتأسيس (الصندوق العربي) للبحث العلمي والمبادرات المبتكرة لدعم أفكار الشباب وتشجيع طموحاتهم نحو الإنجاز العلمي والتكنولوجي في ظل مواجهة الشباب لمجموعة من المعوقات لتنفيذ مبادراتهم وابتكاراتهم الإبداعية، ودعت إلى إطلاق مؤتمر علمي يُعنى بالشباب العلماء لتقديم خبراتهم وتجاربهم وابتكاراتهم في مختلف المجالات.

أما المدير العام لمؤسّسة التدوير من أجل التعليم في الأردن عبد الرحمن الزغول فدعا إلى تخصيص جائزة خاصة من جوائز مؤسسة الفكر العربي للشباب الريادي وأصحاب المبادرات لتعزيز انتمائهم للوطن العربي والاستفادة من منجزاتهم في تنمية الواقع العربي. فضلاً عن تخصيص جائزة ثانية لتسليط الضوء على الشباب المبدع، واحتضان أيضاً الذين فازوا بجوائز تسهمم في تطوير ما تم تحقيقه من إنتاج علمي أو ثقافي أو فكري ويمكن أن تسهم في ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى واقع ملموس.

