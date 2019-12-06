عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، امس أن الولايات المتحدة أتمت انسحابها العسكري من شمال شرقي سورية، ليصبح عدد الجنود الأميركيين في بقية أنحاء سورية حوالي 600 جندي. ويشير اعلان وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» إلى نهاية فترة اضطراب وغموض، بشأن الوجود العسكري الأميركي في سورية بعد أمر الانسحاب الأولي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر. ومنذ إعلان ترامب، تراجع حجم القوات الأميركية في سورية بنحو 40%. وأكد إسبر في مقابلة مع «رويترز» احتفاظه بالقدرة على إدخال أعداد صغيرة من القوات وإخراجها وفقا للضرورة في سورية لكنه أشار إلى أن عدد القوات سيتأرجح عند مستوى 600 فرد في المستقبل المنظور.ولم يستبعد إسبر خفض مستوى القوات على نحو أكبر، إذا اسهم الحلفاء الأوروبيون في المهمة بسورية.

من جهته أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل التركي في شمال سورية مؤكدًا في تصريحات للصحافيين في لندن «الحدود والمنطقة الآمنة تعملان بشكل جيد للغاية، وأنا أعطي تركيا الكثير من الفضل في ذلك. وقف إطلاق النار مستقر». وفيما يتعلق باجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات قادة الناتو في لندن وصف الرئيس الأميركي الاجتماع بأنه كان «جيداً للغاية» مشيراً إلى أنه ناقش مع أردوغان الملف السوري وانسحاب الأكراد من المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا في شمال سورية، على خلفية العملية العسكرية «نبع السلام» التركية التي بدأت قبل أشهر.

في غضون ذلك أوقع انفجار استهدف رتلا للقوات التركية في شمال سورية الخاضع لسيطرة فصائل موالية لأنقرة عددا من القتلى والجرحى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأفاد المرصد بأن رتلا لـ«القوات التركية» استُهدف بسيارة مفخخة «خلال توجهه إلى قاعدة البلدق غربي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي». ولم يعلن المرصد حصيلة محددة للقتلى أو الجرحى واكتفى بالإشارة إلى إصابة عدد من عناصر «القوات التركية» بجروح متفاوتة. وأشار المرصد إلى «معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى من القوات التركية»، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية في أجواء المنطقة.

الى ذلك قالت تقارير تركية امس ان 251 عنصرا من جماعات معارضة سورية متحالفة مع أنقرة قتلوا خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التي شنتها تركيا بشمال سورية في اكتوبر الماضي.ونقلت وكالة «الاناضول» التركية للانباء عن مصادر لم تسمها من جماعات المعارضة التي اطلقت على نفسها اسم «الجيش الوطني الحر» القول ان 760 عنصرا آخر اصيبوا ايضا فيما فقد مسلح واحد جراء الهجمات التي نفذتها وحدات الحماية الشعبية الكردية وحزب العمال الكردستاني.

